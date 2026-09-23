Klopp-Debüt in Amsterdam! DFB-Team fordert Holland unter neuem Coach Xavi

Aufbruchstimmung im DFB-Team: Jürgen Klopp feiert am Donnerstagabend beim Klassiker in Amsterdam gegen die Niederlande unter Neu-Coach Xavi sein vielbeachtetes Debüt auf der Trainerbank.

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Mit enormer Vorfreude und spürbarer Energie startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die neue Nations-League-Saison. Beim Auswärtskracher am Donnerstag (20:45 Uhr/live oe24-Liveticker) in Amsterdam feiert Startrainer Jürgen Klopp seine späte Premiere als DFB-Teamchef. Mehr als zwei Jahre nach seinem Abschied vom FC Liverpool kehrt der 59-Jährige ins Rampenlicht zurück und nominierte für seine erste Standortbestimmung einen Großkader von 44 Profis. Das Training im Quartier Herzogenaurach lief vielversprechend – Klopp vergleicht seine Rückkehr auf den Rasen schmunzelnd mit dem Fahrradfahren.

Premiere auf beiden Seiten und Skepsis in Holland

Auch bei den Niederländern gibt es an der Seitenlinie eine echte Sensation zu bewundern. Nach dem Aus von Ronald Koeman übernahm Barcelona-Legende Xavi das Ruder und ist damit der erste ausländische Oranje-Bondscoach seit Ernst Happel im Jahr 1978. Während Klopp in Deutschland überschwänglich empfangen wurde, weht Xavi im Land des Erzrivalen noch ein kühler Wind entgegen, da viele Fans lieber eine einheimische Lösung gesehen hätten. Klopp zeigte jedoch Verständnis für die Wahl des Verbandes und betonte die enge spielerische Verwandtschaft zwischen der Barcelona-Philosophie und dem holländischen Fußball.

Ronaldo-Diskussionen vor Portugals Auftakt gegen Wales

Fokus auf die 1.000-Tore-Marke: Superstar Cristiano Ronaldo richtet im Trikot von Portugal sein Trikot – vor dem Nations-League-Auftakt gegen Wales steht der 41-Jährige trotz Kritik erneut im Blickpunkt. © Getty Images

Parallel zum Klassiker in Amsterdam startet auch Titelverteidiger Portugal am Donnerstag (20:45 Uhr/live Sport24-Liveticker) gegen Wales in den Bewerb. Unter dem neuen 72-jährigen Nationaltrainer Jorge Jesus steht Superstar Cristiano Ronaldo erneut im Fokus der öffentlichen Kritik. Trotz seiner 41 Jahre gehört der Angreifer weiterhin zum Aufgebot der "Seleção". In der Heimat schwindet das Verständnis für seinen Dauer-Stammplatz zusehends, doch Ronaldo verfolgt eisern ein großes Ziel: Die magische Marke von 1.000 Karrieretoren zu knacken – aktuell schlagen für ihn 979 Treffer zu Buche.