Kane schockt Bayern mit Ausstiegsklausel

Superstar wird einen neuen Deal in München unterschreiben, besteht aber auf ein wichtiges Detail.

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Bayern-Superstar Harry Kane (33) ist die Torgarantie der Münchner und ballert die Konkurrenz am laufenden Band ab. Kein Wunder, dass die Bayern-Bosse den Kontrakt des englischen Teamkapitäns so schnell wie möglich verlängern wollen.

Eberl & Co. total entspannt

Jetzt sickert durch: Kane fordert für seine Unterschrift erneut eine Ausstiegsklausel im Vertrag! Was auf den ersten Blick wie ein Schock für alle Bayern-Fans wirkt, lässt Sportvorstand Max Eberl und Co. völlig kalt.

Kane bis 2029 in München

Darum haben die Bayern KEIN Problem mit der Klausel Die Bayern-Bosse stimmen dem Klausel-Wunsch wohl ohne Zögern zu – aus extrem guten Gründen:

Wertvoller Zeitpuffer: Die Klausel greift typischerweise nicht erst auf den allerletzten Drücker im Transferfenster, sondern hat eine strikte, frühe Deadline. Der FC Bayern hätte im Ernstfall also enorm viel Vorlaufzeit, um in Ruhe einen hochkarätigen Nachfolger zu verpflichten.

Gehalt und Sicherheit: Ein vorzeitiger Verbleib sichert den Münchnern die Dienste des Ausnahme-Stürmers bis mindestens 2029. Sollte ein Top-Klub die astronomische Summe ziehen wollen, streicht Bayern immer noch eine ordentliche Ablöse für einen Ü30-Profi ein.

Neues Bayern-Signal: Ausstiegsklauseln waren an der Säbener Straße lange verpönt, gehören bei Vertragsverlängerungen von Top-Stars aber mittlerweile zur modernen Verhandlungsstrategie, um Vertrauen zu beweisen.