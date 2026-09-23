DFB-Trikot-Hammer bei Klopp-Debüt

ürgen Klopp feiert am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande sein erstes Spiel als Bundestrainer – und gleich dazu gibt es eine Trikot-Überraschung.

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Die DFB-Elf läuft beim Nations-League-Auftakt im letzten adidas-Jersey der Nationalmannschaft auf. Eigentlich sollte das schwarze Abschiedstrikot erst am 3. November präsentiert werden. Nun kommt es deutlich früher zum Einsatz. Adidas bestätigte den vorgezogenen Auftritt und erklärte, das neue Jersey werde Teil der Diskussion um das beste DFB-Trikot aller Zeiten.

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Optisch setzt das Shirt auf Schwarz, das ikonische adidas-Trefoil-Logo und goldene, aus kleinen Rauten zusammengesetzte Linien. Die Rauten sollen für die mehr als 24.000 Fußballvereine in Deutschland stehen – das Fundament des deutschen Fußballs.

Nike übernimmt für 100 Millionen Euro

Für adidas ist es ein Abschied mit großer Bühne. Nach 77 Jahren endet die Partnerschaft mit dem DFB. Ab 2027 übernimmt Nike. Der US-Konzern soll dafür rund 100 Millionen Euro jährlich zahlen.

Auch beim Verkaufsstart macht adidas nun Tempo: Statt wie zunächst angekündigt erst im November soll das Abschiedstrikot bereits in Kürze erhältlich sein. Klopp bekommt damit gleich bei seinem ersten Auftritt ein Stück DFB-Geschichte auf den Rücken.