Laimer mit Blitz-Comeback vor Nations League

Der ÖFB kann weiter auf einen Einsatz von Bayern-Star Konrad Laimer in der Länderspielpause hoffen.

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Am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) startet das ÖFB-Nationalteam mit dem brisanten Länderspiel-Hit in Linz gegen Israel in die Nations League. Im Vergleich zum bitteren WM-Aus gegen Weltmeister Spanien sind einige Stars nicht einmal im Kader.

Marko Arnautovic beendete seine Team-Karriere, David Alaba fehlt aufgrund mangelnder Spielpraxis, Marcel Sabitzer legt eine Pause ein und Bayern-Aushängeschild Konrad Laimer verletzte sich vor einigen Tagen und verpasst so den Auftakt.

Comeback am Platz

Bei Laimer war klar, dass er die ersten beiden Heimspiele gegen Israel und den Kosovo (So., 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) verpassen wird. Für die Auswärtsspiele in Irland (Do., 1. Oktober) und im Kosovo (So., 4. Oktober) wollte Teamchef Ralf Rangnick die Entwicklung beim Bayern-Star abwarten.

Teamchef Ralf Rangnick hofft auf einen Laimer-Einsatz. © APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

Und tatsächlich besteht Grund zur Hoffnung. Wie die "Bild" berichtet, absolvierte der 29-jährige Allrounder am Mittwoch in München bereits wieder die ersten Trainingseinheiten. Ein Blitz-Comeback am Platz, das Hoffnung macht. Auch wenn es erst vorsichtige Reha-Einheiten waren. In den kommenden Tagen will man die Entwicklungen abwarten, ehe die Entscheidung über eine mögliche Nachnominierung getroffen wird.