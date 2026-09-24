Real-Knall um Lennart Karl (18)

Bayern-Star Lennart Karl hat längst das Interesse der größten Klubs Europas auf sich gezogen.

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Laut einem Bericht von "Bild"-Reporter Christian Falk wird der 18-Jährige beim spanischen Rekordmeister Real Madrid genau beobachtet. Einen konkreten Vorstoß soll es derzeit allerdings noch nicht geben.

Real sieht Chance

Die Königlichen wollen offenbar zunächst abwarten, wie sich die Situation beim FC Bayern entwickelt. Karl ist in München noch bis 2029 gebunden. Entscheidend könnte deshalb sein, ob der Offensivspieler seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister vorzeitig verlängert. Sollte es dabei keine Einigung geben, könnte Real seine Chancen ausloten.

© Getty Images for Paulaner

Auch Transfer-Insider Ekrem Konur hatte zuletzt berichtet, dass Karl bei Real weit oben auf der Wunschliste stehe. Falk betont allerdings, dass aktuell noch nichts Konkretes passiert sei.

Karl hatte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Bayern geschafft. In 39 Pflichtspielen war er direkt an 17 Treffern beteiligt. Das brachte ihm zunächst eine Berufung zur U21 und anschließend ins A-Nationalteam ein. In der laufenden Saison kommt der 18-Jährige bislang auf fünf Einsätze, ein Tor und eine Vorlage.