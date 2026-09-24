David Alaba auf geheimer Mission

Das soll hinter dem Wechsel zu Udinese Calcio stecken.

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Der sensationelle Wechsel von ÖFB-Teamkapitän David Alaba zu Udinese Calcio sorgt weltweit für Schlagzeilen. Doch hinter den Kulissen sickert jetzt eine irre Theorie durch: Geht es bei dem Deal in Wahrheit um den größten ÖFB-Coups der Zukunft? Steckt hinter dem Transfer ein ausgeklügelter Plan, um Top-Talent Matteo Palma für das österreichische Nationalteam zu gewinnen?

Heißeste Transfer-Aktie Europas

Der 34-jährige Superstar, der nach seinem Vertragsende bei Real Madrid ablösefrei ins Friaul wechselt, trifft bei Udinese auf eine der begehrtesten Abwehr-Hoffnungen Europas: Matteo Palma! Der erst 18-jährige Innenverteidiger gilt mit einem Marktwert von bereits acht Millionen Euro als absolutes Riesen-Juwel.

Alaba als ÖFB-Fürsprecher

Das Verrückte: Der gebürtige Berliner hat italienisch-österreichische Wurzeln und kann sich aussuchen, für welches Land er sturmfest aufläuft! DFB, Italien und der ÖFB buhlen knallhart um das Abwehr-Monster.

Und jetzt kommt Alaba ins Spiel! Als unangefochtener Anführer des ÖFB-Teams und künftiger Kabinen-Nachbar in Udine könnte der vierfache Champions-League-Sieger als entscheidendes "Zünglein an der Waage" fungieren und den Jungstar im täglichen Training für Teamchef Ralf Rangnick bearbeiten!

Zieht Prödl die Fäden?

Dass Udinese eine ganz besondere Österreich-Pipeline besitzt, ist kein Zufall! Ex-Nationalspieler Sebastian Prödl knallte einst selbst als Abwehr-Riese für die Italiener über den Rasen und leitet heute die ÖFB-Nachwuchsabteilung. Prödl kennt das Pflaster in Udine perfekt – hat er etwa gemeinsam mit den ÖFB-Bossen die Fäden für diesen Doppel-Coup gezogen?

Palma bestätigt Österreich-Kontakt

Palma bestätigte bereits offiziell Kontakt zum ÖFB: "Es gab Kontakte nach Deutschland, Italien und Österreich!" Bisher spielte der Youngster für Italiens U15 und die DFB-Junioren – doch die A-Nationalmannschafts-Karten werden neu gemischt.

Fakt ist: Mit David Alaba bekommt Palma nun nicht nur einen Mentor von Weltklasse-Format vor die Nase gesetzt, sondern den besten ÖFB-Botschafter überhaupt. Sollte Alaba sein Kabinen-Gespür einsetzen, könnte der Alaba-Deal für Österreich gleich doppelt vergoldet werden!