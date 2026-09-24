Löw schickt Warnung an Jürgen Klopp

Klare Worte vom deutschen Weltmeister-Trainer an den neuen Bundestrainer.

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Am Donnerstag-Abend feiert Jürgen Klopp sein lang ersehntes Debüt als DFB-Verantwortlicher ausgerechnet im brisanten Erzrivalen-Duell gegen die Niederlande. Doch kurz vor dem Anpfiff in der Johan-Cruijff-Arena platzt Weltmeister-Coach Joachim Löw dazwischen – und schickt eine extrem deutliche Warnung Richtung "Kloppo"!

Mit Klopp an Weltspitze

Ganz Deutschland brennt auf diesen Moment! Im Johan-Cruijff-Stadion gegen Oranje startet die neue Zeitrechnung mit Jürgen Klopp auf der DFB-Kommandobrücke. Der Ex-Liverpool-Erfolgsgarant soll den deutschen Fußball zurück an die Weltspitze führen.

Viel Energie vor dem Auftakt

Doch die Aufgabe hat es in sich: Gegen den Dauer-Rivalen aus Holland fordert Klopp von den Stars von der ersten Minute an Leidenschaft pur. "Man muss uns ansehen, dass wir es unbedingt wollen", kündigte er gewohnt energisch an.

Doch während der Hype um den Hoffnungsträger keine Grenzen kennt, mahnt ausgerechnet Weltmeister-Macher Joachim Löw im Interview mit der "tz" zur Besonnenheit. Der Ex-Bundestrainer warnt eindringlich davor, Klopp als allmächtigen Wunderheiler zu sehen, der im Alleingang alle Probleme des Verbands lösen kann!

Löw: "Klopp kann nicht alles alleine ändern"

"Ein großer Fehler wäre es zu glauben, dass Jürgen Klopp jetzt alles allein verändern kann", stellt Löw klar. Für ihn steht fest: Es braucht eine geschlossene sportliche Führung und nachhaltige Strukturen, um den Erfolg dauerhaft zurückzuholen.

"Sehr gute Lösung"

Löw lobte die Verpflichtung von Klopp zwar als "sehr gute Lösung", richtete aber gleichzeitig einen dringenden Appell an Fans und Experten: "Entscheidend ist jetzt, ihm die nötige Zeit und Ruhe zu geben, seine Vorstellungen umzusetzen." Es gehe darum, der Mannschaft Schritt für Schritt wieder Stabilität, Selbstvertrauen und eine klare Identität zu verleihen.