Supermodel Adriana Karembeu feiert Opernball-Premiere

Nach mehreren prominenten Gästen präsentieren die "Style Up Your Life!"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner den nächsten internationalen Star für ihre exklusive Opernball-Loge: Supermodel Adriana Karembeu kommt erstmals zum Opernball.

Nach Topmodel Nadine Mirada, The BossHoss und Evelyn Burdecki folgt damit ein weiterer hochkarätiger Name in der Gästeliste der "Style Up Your Life!"-Loge beim Opernball. Adriana Karembeu zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Supermodels Europas. Weltweite Aufmerksamkeit erlangte sie als Wonderbra-Model, ihre außergewöhnliche Körpergröße von 1,83 Metern und ihre langen Beine machten sie zu einem prägenden Gesicht internationaler Laufstege und Werbekampagnen.

Michael Lameraner, Adriana Karembeu und Adi Weiss © mmanagement

Auch abseits der Modewelt war Karembeu präsent. Sie wirkte unter anderem in "Asterix & Obelix" an der Seite von Gérard Depardieu und Christian Clavier mit und war in zahlreichen internationalen TV-Shows und Modeproduktionen zu sehen.

Premiere beim Opernball

Für Adriana Karembeu ist der Opernball eine Premiere. Die slowakisch-französische Beauty freut sich laut eigenen Worten auf "einen der glamourösesten Abende Europas". Adi Weiss und Michael Lameraner sehen in ihrem Gast einen weiteren Höhepunkt für ihre Loge: "Mit Adriana Karembeu bekommen wir noch mehr Supermodel-Glam nach Wien. Sie ist eine internationale Ikone – schöner kann man Star-Appeal am Opernball kaum umsetzen!"

Bislang holten die Verleger bereits TV-Star Evelyn Burdecki, The BossHoss und Model Nadine Mirada zum Opernball - weitere Namen sollen folgen.