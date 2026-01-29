Alles zu oe24VIP
Michael Lameraner, Adriana Karembeu und Adi Weiss
Verleger-Loge

Supermodel Adriana Karembeu feiert Opernball-Premiere

29.01.26, 13:26 | Aktualisiert: 29.01.26, 14:26
Nach mehreren prominenten Gästen präsentieren die "Style Up Your Life!"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner den nächsten internationalen Star für ihre exklusive Opernball-Loge: Supermodel Adriana Karembeu kommt erstmals zum Opernball. 

Nach Topmodel Nadine Mirada, The BossHoss und Evelyn Burdecki folgt damit ein weiterer hochkarätiger Name in der Gästeliste der "Style Up Your Life!"-Loge beim Opernball. Adriana Karembeu zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Supermodels Europas. Weltweite Aufmerksamkeit erlangte sie als Wonderbra-Model, ihre außergewöhnliche Körpergröße von 1,83 Metern und ihre langen Beine machten sie zu einem prägenden Gesicht internationaler Laufstege und Werbekampagnen.

Michael Lameraner, Adriana Karembeu und Adi Weiss

Auch abseits der Modewelt war Karembeu präsent. Sie wirkte unter anderem in "Asterix & Obelix" an der Seite von Gérard Depardieu und Christian Clavier mit und war in zahlreichen internationalen TV-Shows und Modeproduktionen zu sehen.

Premiere beim Opernball

Für Adriana Karembeu ist der Opernball eine Premiere. Die slowakisch-französische Beauty freut sich laut eigenen Worten auf "einen der glamourösesten Abende Europas". Adi Weiss und Michael Lameraner sehen in ihrem Gast einen weiteren Höhepunkt für ihre Loge: "Mit Adriana Karembeu bekommen wir noch mehr Supermodel-Glam nach Wien. Sie ist eine internationale Ikone – schöner kann man Star-Appeal am Opernball kaum umsetzen!"

Bislang holten die Verleger bereits TV-Star Evelyn Burdecki, The BossHoss und Model Nadine Mirada zum Opernball - weitere Namen sollen folgen.

