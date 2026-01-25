Hörl: "Mir ist das Herz in den A.... gerutscht"

Auch wenn die Goldmedaille zum Greifen nahe war: Jan Hörl freute sich über Team-Silber zum Abschluss der Skiflug-WM und schilderte seine Emotionen während der nervenaufreibenden Entscheidung.

Mit einem "guten Gefühl" über die "gewonnene Silbermedaille" verließen die Österreicher die Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf. "Mit einer Medaille wegfahren ist immer schön", erklärt Rekord-Punktesammler Stefan Kraft. Team-Silber tröstet den Titelverteidiger über die als Siebenter klar verpasste Einzelmedaille hinweg: "Meine Sprünge werden wieder besser." Und das stimme ihn im Hinblick auf Olympia zuversichtlich.

Jan Hörl wiederum schildert die Augenblicke, als er sich im Schneegestöber als Letzter auf den alles entscheidenden Sprung vorbereiten musste: "Geil wars nicht." Dann streute er dem japanischen Schlussmann Ren Nikaido Rosen: "Er ist einfach besser gesprungen, er hat nicht umsonst eine Einzelmedaille gemacht ..."

"Japaner haben oben eine Gaudi gehabt"

Hörl selbst sei "um das Äutzerl zu unlocker" gewesen. "Es war sehr spannend. Sehr interessant. Die Japaner haben oben eine Gaudi gehabt, und mir ist das Herz in den A.... gerutscht."

Dann ging's zur Sache, Japan eroberte schließlich noch souverän Gold. Hörl: "Die Sie haben einen guten Job gemacht und verdient gewonnen. Für uns ist es trotzdem eine gewonnene Silbermedaille. Ich bin mit weniger Erwartungen hergekommen und nehme eine Medaille mit. Auch wenn es nicht ganz so geklappt hat, ist es alles in allem eine gelungene WM."