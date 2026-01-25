Prevc verpasst Flug: Ski jagt ohne Springer über Schanze

Unglaubliche Szenen bei der Skiflug-WM in Oberstdorf. Während Marius Lindvik am Balken auf seinen Sprung beim Teambewerb wartet, rauschen plötzlich in seinem Rücken zwei Skier über die Schanze - jene von keinem Geringeren als Domen Prevc, der deshalb nicht mehr springen durfte.

Im Auslauf waren die Funktionäre bereits in Deckung gegangen, als der erste Ski der Marke Slatnar über den Schanzentisch bretterte.

Einen weiten Skiflug schafften die Geräte allerdings nicht, nach wenigen Metern prallten sie auf dem Vorbau auf und düsten den Auslauf hinunter! Die Verwirrung war groß. Wo kamen sie her? Wo wollten sie hin? Und wer ist schuld?

© ORF

Domen Prevc darf nicht springen

Die Betreuer mussten mit den Ski schnell wieder die Schanze hoch, da der Domenator damit noch springen muss. Doch die Jury ließ Prevc nicht mehr springen. Noch ist nicht klar, ob es daran lag, weil der Athlet Schuld ist, oder weil er ein Zeitlimit verpasste.

Im ORF waren Kommentator Michael Roscher und Experte Michael Hayböck fassungslos. Der Ex-Springer meinte: "Sowas habe ich noch nie erlebt!" Lindvik musste seinen Flug verzögern, auch Prevc selbst wird nicht davon profitiert haben.