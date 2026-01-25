Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
  6. Skifliegen
Prevc verpasst Flug: Ski jagt ohne Springer über Schanze
© ORF

Skiflug-WM-Eklat

Prevc verpasst Flug: Ski jagt ohne Springer über Schanze

25.01.26, 17:10
Teilen

Unglaubliche Szenen bei der Skiflug-WM in Oberstdorf. Während Marius Lindvik am Balken auf seinen Sprung beim Teambewerb wartet, rauschen plötzlich in seinem Rücken zwei Skier über die Schanze - jene von keinem Geringeren als Domen Prevc, der deshalb nicht mehr springen durfte.

Im Auslauf waren die Funktionäre bereits in Deckung gegangen, als der erste Ski der Marke Slatnar über den Schanzentisch bretterte.

Einen weiten Skiflug schafften die Geräte allerdings nicht, nach wenigen Metern prallten sie auf dem Vorbau auf und düsten den Auslauf hinunter! Die Verwirrung war groß. Wo kamen sie her? Wo wollten sie hin? Und wer ist schuld?

Prevc verpasst Flug: Ski jagt ohne Springer über Schanze
© ORF

Domen Prevc darf nicht springen

Die Betreuer mussten mit den Ski schnell wieder die Schanze hoch, da der Domenator damit noch springen muss. Doch die Jury ließ Prevc nicht mehr springen. Noch ist nicht klar, ob es daran lag, weil der Athlet Schuld ist, oder weil er ein Zeitlimit verpasste.

Im ORF waren Kommentator Michael Roscher und Experte Michael Hayböck fassungslos. Der Ex-Springer meinte: "Sowas habe ich noch nie erlebt!" Lindvik musste seinen Flug verzögern, auch Prevc selbst wird nicht davon profitiert haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden