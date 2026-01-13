Alles zu oe24VIP
Eberl Freund
© Getty

Goretzka-Ersatz

Transfer-Hammer: DIESEN England-Star wollen die Bayern

13.01.26, 18:13
Teilen

Dass Leon Goretzka den FC Bayern München im kommenden Sommer verlassen wird, ist fast sicher. Nun sucht der deutsche Rekordmeister nach einem Ersatz im Mittelfeld und könnte aus der Premier League kommen.

Mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz hat Bayern München in der näheren Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit Spielern aus der Premier League gemacht. Die körperliche Intensität, das Spieltempo und die taktische Ausbildung sind beim Rekordmeister gern gesehene Stärken.

Dort sollen die Bayern laut dem britischen Portal „TEAMtalk“ wieder an Elliot Anderson von Nottingham Forest dran sein. Schon letztes Jahr diskutierten sie intern den 23-jährigen Mittelfeldspieler. Diesmal scheint das Interesse konkreter zu werden.

Moderner Mittelfeld-Allrounder

Anderson ist ein moderner Mittelfeldspieler und kann auf mehreren Positionen spielen. Er kann auf der Sechs als auch auf der Acht eingesetzt werden. Dieses Profil wird gerne beim FC Bayern München gesehen. Den 23-Jährigen zeichnet seine Dynamik, Zweikampfstärke und Spielintelligenz aus. Zudem besitzt er ein hohes Laufpensum.

elliot anderson

Elliot Anderson von Nottingham Forest

© Getty Images

Bei Nottingham Forest spielt der Engländer bisher eine starke Saison. Er wurde sogar schon für die englische Nationalmannschaft nominiert. Auf seinem Konto stehen sechs Länderspiele. Durch die starke Entwicklung steht er inzwischen bei mehreren europäischen Topklubs auf der Liste.

Hohe Ablösesumme

Ein möglicher Transfer könnte für den FC Bayern sehr teuer werden. Laut „transfermarkt.de” liegt seine aktuelle Ablösesumme bei 60 Millionen Euro. Nottingham Forest will natürlich eine höhere Ablöse haben. Sie fordern eine Summe zwischen 80 und 100 Millionen Pfund (etwa 116 Millionen Euro), so Informationen von „The Athletic“.

Die hohe Ablöse wird bei den Bayern sehr kritisch gesehen, vor allem, da man im Mittelfeld mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović und Tom Bischof wenig Nachholbedarf hat.

Dazu kommt auch noch die Konkurrenz aus der englischen Premier League. Fast alle Topklubs beobachten den Mittelfeldspieler, besonders die beiden Manchester Klubs. Für Bayern wäre das erneut ein schwieriges Wettbieten und ein strategischer Kraftakt.

