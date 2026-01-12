Stanisic verletzt – Bayern droht Personalkrise

Die Verletzung des Außenverteidigers sorgt bei den Bayern für neue personelle Sorgen.

Deutschland. Der FC Bayern setzte mit dem 8:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ein deutliches Ausrufezeichen zum Bundesliga-Restart, musste den Kantersieg jedoch mit einer Verletzung bezahlen. Josip Stanisic knickte in der Schlussphase unglücklich um und musste das Spielfeld sichtlich angeschlagen verlassen. Anfangs versuchte der kroatische Außenverteidiger weiterzuspielen, doch nach wenigen Minuten war klar, dass ein Weiterspielen unmöglich war. Trainer Vincent Kompany bestätigte nach dem Spiel: "Hat nicht gut ausgesehen", eine genaue Diagnose steht noch aus, berichtet das Portal "fcbinside".

Drohende Personalkrise bei den Bayern

Die Verletzung Stanisics belastet Bayern besonders, da bereits Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Sacha Boey und Minjae Kim fehlten. Ein Ausfall des 24-Jährigen würde die ohnehin personell angespannte Situation in der Abwehr weiter verschärfen. Zeit zur Erholung bleibt kaum: Bereits am Mittwoch wartet das nächste Pflichtspiel beim 1. FC Köln. Ob Stanisic einsatzfähig ist, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.