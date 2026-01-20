Melissa Naschenweng eröffnet den Kitzbühel-Partyreigen

Ab Mittwoch ist die Gamsstadt beim Hahnenkammrennen einmal mehr der Hotspot für die Reichen und Schönen.
Traditionell eröffnet die "Kitz Legends Night" im Grand Tirolia das Schaulaufen am Hahnenkamm - und die kann sich sehen lassen. Auf der Gästeliste stehen unter anderem Ski-Kaiser Franz Klammer, Unternehmerin Kathi Stumpf, Invester Heiner Kamps, Ex-Goalie Roman Weidenfeller sowie zahlreiche Ski-Legenden, darunter unter anderem Mario Matt, Steve Nyman, Maria Riesch, Daron Rahlves, Ivica Kostelic, Lizz Görgl, Viktoria Rebensburg und ORF-Mann Oliver Polzer. Für das musikalische Highlight des Abends sorgt Chart-Stürmerin Melissa Naschenweng mit einer stimmungsgeladener Show.
Ab Donnerstag haben sich neben Arnold Schwarzenegger auch zahlreiche weitere Stars wie die Kicker-Legenden Zlatan Ibrahimovic und Bastian Schweinsteiger, Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, Schlager-Legende DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie, Topmodel Nadine Mirada & Co. angesagt. Spannend bleibt, ob auch Fiona Swarovski zum Party-Reigen kommen wird, oder ob sie lieber mit Ehemann Karl Heinz Grasser (zwangsweise) daheim feiert. Ebenfalls mit Spannung werden Victoria Swarovski und Mark Mateschitz erwartet.