TierQuarTier: Ab jetzt Einzel-Patenschaften für Hunde

Ab sofort können Tierfreundn eine Einzel-Patenschaft für einen ganz bestimmten Hund übernehmen. Zum Start stehen zehn Hunde zur Verfügung, die virtuell adoptiert werden können.

Allesamt Langzeitbewohner, die seit langer Zeit auf eine zweite Chance warten. Sie alle haben Schlimmes erlebt. Sie tragen Narben - sichtbar und unsichtbar. Und für viele von ihnen ist eine Vermittlung nur mit intensiver, gezielter Förderung möglich.

Jährlich werden im TierQuarTier Wien rund 2.500 Tiere versorgt. Viele von ihnen können nach kurzer Zeit wieder abgeholt oder vermittelt werden. Andere bleiben. Hunde mit schwieriger Vorgeschichte, gesundheitlichen Einschränkungen oder großer Vorsicht gegenüber Menschen. Für sie wird das Tierheim oft über Jahre hinweg zum einzigen sicheren Ort.

Mit den neuen Einzel-Patenschaften für Hunde setzt das TierQuarTier Wien genau hier an. Die Beiträge fließen gezielt und zweckgebunden in individuelle Fördermaßnahmen, die für eine Vermittlung entscheidend sein können: professionelles Einzeltraining, Physiotherapie, Spezialfutter, medizinische Betreuung sowie intensive Pflege und Beschäftigung. Ziel ist es, die Hunde Schritt für Schritt dort zu stärken, wo bisher die Voraussetzungen für ein neues Zuhause gefehlt haben.

Ein Hund, der stellvertretend für viele steht: Sitka

Einer dieser Hunde ist Sitka. Er wurde im Juni 2024 freilaufend gefunden und vermutlich ausgesetzt. Seitdem wartet er im TierQuarTier Wien auf ein neues Zuhause. Sitka ist ein sensibler Hund, der neuen Situationen und Menschen zunächst mit Zurückhaltung begegnet. Vertrauen aufzubauen ist für ihn ein behutsamer Prozess, der Zeit, Geduld und liebevolle Konstanz erfordert.

Einzeltraining und intensive, auf ihn abgestimmte Betreuung sind für seine Entwicklung besonders wichtig. Auch ein großes, gemütliches Feldbett soll dazu beitragen, dass sein Zimmer für ihn ein noch sichererer Rückzugsort wird.

Ausgiebiges Schmusen steht für Sitka nicht im Vordergrund. Dafür genießt er ruhige Momente in der Natur: draußen zu sein, zu beobachten und seine Umgebung in seinem Tempo wahrzunehmen, gibt ihm Sicherheit. Hunde wie Sitka zeigen, wie viel möglich ist, wenn sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

Virtuell adoptieren, real fördern

Mit einer Einzel-Patenschaft übernehmen Tierfreund*innen die gezielte Unterstützung eines ganz bestimmten Hundes, etwa für Sitka, Vitany, Struppi oder Herkules, die schon lange auf ein Zuhause warten. Die Einzel-Patenschaft ermöglicht genau jene Förderung, die diese Hunde dringend brauchen, um Fortschritte zu machen und ihre Chancen auf eine Vermittlung zu erhöhen. Die Einzel-Hunde-Patenschaften richten sich an alle, die einen Hund im Herzen, aber (noch) nicht im Zuhause haben oder einem Tierfreund zum Valentinstag ein besonderes, sinnstiftendes Geschenk machen möchten.

Alle Informationen zu den Hunde-Patenschaften sowie die Möglichkeit, Pat*in zu werden, finden sich unter: https://www.tierquartier.at/virtuelle-adoption/

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.