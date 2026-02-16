Fasching feiern: das sind Niederösterreichs Hotspots

Das sind die größten Faschingsumzüge in den größeren Städten Niederösterreichs, die morgen, am Dienstag, den 17. Februar 2026, stattfinden.

In der Landeshauptstadt St. Pölten treffen sich die Faschingsnarren ab 13 Uhr vor dem Rathaus am Rathausplatz zur großen Maskerade unter dem Motto "Fasching am Markt". Dort gibt es Getränke vom Teatro-Stand, und ab 16 Uhr geht es ins Rathaus zur großen Maskerade mit Kostümprämierung, bei der unter anderem ein Abendessen mit dem Bürgermeister als Sonderpreis sowie SKN VIP-Tickets und andere attraktive Preise gewonnen werden können. Gleichzeitig verwandelt sich die gesamte Innenstadt in eine Faschingsmeile mit Karaoke im Mac Laren's Pub, Gschnas im Narrnkastl und weiteren Veranstaltungen, und ab 19 Uhr gibt es Fasching Floors rund um die Mariensäule am Herrenplatz mit spektakulärer Disco-Dekoration und Lichtinstallationen.



In Krems an der Donau

findet der große Faschingsumzug durch die Kremser Altstadt statt, der ein traditioneller Höhepunkt zum Ausklang der Faschingszeit in dieser historischen Wachaustadt ist.



In Korneuburg

feiert der erste Korneuburger Faschingsverein sein 20-jähriges Jubiläum mit einem großen Faschingsumzug unter dem Motto "Glitter & Glamour" am Hauptplatz. Der Umzug beginnt um 14 Uhr, und es erwarten die Besucher ein buntes Programm mit Luftballonkünstlern, Kinderschminken, Kostümprämierungen sowie musikalische Unterhaltung durch eine Batala-Percussiongruppe und die Band Hackbrett. Der Umzug findet zwischen 15 und 16 Uhr statt, und im Anschluss gibt es eine große Party im Rathauskeller sowie weitere Festivitäten am Hauptplatz. Der Eintritt ist frei.

In Amstetten

zieht am Dienstag, den 17. Februar, der traditionelle Faschingsumzug durch die Stadt, begleitet von einem umfangreichen Programm. Von 10 bis 13 Uhr gibt es zunächst einen Kinderfasching am Hauptplatz, ab 14 Uhr startet das Programm am Hauptplatz, und von 15 bis 17 Uhr findet der große Faschingsumzug statt. Um 16:30 Uhr werden die besten Wägen und Kostüme prämiert, und von 17 bis 20 Uhr gibt es DJ- und Partymusik am Hauptplatz. Ab 20 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in eine Faschingsmeile mit verschiedenen Lokalen und Veranstaltungen.

In Melk

übernehmen am Faschingsdienstag die Narren die Melker Innenstadt mit dem traditionellen Faschingsumzug, der zahlreiche Teilnehmer aus der Gemeinde und Region anzieht. Der Umzug startet um 14 Uhr und führt vom Löwenpark zum Hauptplatz. Ab 17 Uhr lädt der Wachauerhof zur anschließenden Faschingsparty ein.

In Pöchlarn

trifft sich die bunte Faschingsschar um 13:30 Uhr beim Feuerwehrhaus und marschiert durch das Stadtzentrum bis zum Kirchenplatz. Dieser Umzug ist eine traditionelle Veranstaltung für die ganze Familie in der Nibelungenstadt.