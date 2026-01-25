Olympia-Schock: Halswirbel-Bruch bei ÖSV-Medaillenhoffnung

Schock-Meldung für den ÖSV wenige Tage vor dem Start der Olympischen Spiele in Italien. Ski-Cross-Hoffnung Tristan Takats hat sich beim Weltcup in Veysonnaz schwer verletzt

Es sind Szenen, die man im Sport nie sehen möchte, doch noch tragischer ist die Meldung wenige Tage vor dem Karriere-Highlight jedes Sportlers.

ÖSV-Medaillenhoffnung Tristan Takats ist beim Weltcup in Veysonnaz in der Schweiz am Samstag zu Sturz gekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde umgehend in das Unfallkrankenhaus in Graz zu genaueren Untersuchungen gebracht.

Traurige Diagnose

Nun herrscht traurige Gewissheit. Der 30-jährige Niederösterreicher zog sich bei dem Horror-Crash einen Kreuzbandriss, Außenbandriss und einen Meniskusriss im rechten Knie zu. Weiters erlitt der einfache Weltcup-Sieger einen unverschobenen Bruch des siebenten Halswirbels.

© GEPA

In der laufenden Saison fuhr Takats einmal aufs Podest und hatte berechtigte Hoffnungen auf einen Medaillen-Coup bei den Olympischen Spielen in Norditalien. 2022 wurde er in Peking 15. und wollte heuer seine Karriere krönen. Nun ist die Saison vorzeitig vorbei und der Traum von Olympia ist vorzeitig geplatzt.