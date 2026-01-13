Liensberger lächelt ihre Enttäuschung weg

Während für ihre Slalom-Kolleginnen der Countdown für den Olympia-Höhepunkt in Cortina läuft, startete Cortina-2021-Doppelweltmeisterin Katharina Liensberger in die Reha. Vor der Slalom-Entscheidung in Flachau gab die 28-jährige Vorarlbergerin Einblicke in ihr Seelenleben.

Zur Erinnerung: Am 2. Jänner hatte sich Liensberger beim Training in St. Michael/Lungau eine schwere Knieverletzung zugezogen. Die Technik-Spezialistin wurde in Innsbruck von Knie-Guru Christian Fink operiert (Meniskus, Seitenband, Schienbeinkopf). Ende letzter Woche verließ sie auf Krücken die Klinik. Mit einem Lächeln meinte sie, dass sie bereit sei die „große Herausforderung“ anzunehmen. Möglicher Comeback-Termin gibt's noch keinen - Olympia im Italien (6.-22. Februar) geht ohne Liensberger über die Bühne.

© insta

Donnerstagabend gestand "Liensi" allerdings gegenüber ORF-Reporter Ernst Hausleitner, dass es jetzt "Geduld braucht, und das ist nicht gerade meine Stärke." Auf dem Weg zurück werde sie "sicher viel lernen können".

"Drei Stufen zurückgeworfen"

Liensberger: "Was meine Alltagsschnelligkeit betrifft, bin ich drei Stufen zurückgeworfen worden. Da beginne "bei normalen Dingen wie Essen, Duschen oder Anziehen." Mit diesen Dingen und den Therapie-Einheiten sei sie "schon sehr gut eingeteilt." Sie hofft, dass sie sehr schnell wieder in den Rhythmus kommt, dass ihr Knie möglichst bald wieder "die volle Bewegungsfreiheit hat".

Weltcuprennen wie Nachtslalom in Flachau verfolgte die verletzte Slalom-Queen "schweren Herzens" vorm TV ("natürlich schmerzt das"), daneben tut sie alles, "um einen optimalen Heilungsverlauf zu erreichen". Der Trainingssturz, der eigentlich harmlos ausgesehen hat, "hat viele Fragezeichen aufgeworfen", die Liensi schon bereits im Krankenhaus begann, aufzuarbeiten. "Was genau ist eigentlich passiert? Wieso gerade ich? Wieso gerade zu diesem Zeitpunkt?" Die Beantwortung dieser Fragen soll ihr auch auf dem Weg zurück helfen: "Ich will noch stärker zurückkommen."