Ski Alpin - Rennkalender
Roland Assinger
© GEPA

Comeback

ÖSV-Damenchef Assinger im "Schongang" zurück

09.01.26, 17:57 | Aktualisiert: 09.01.26, 19:01
Teilen

Nach Zwangspause wegen Schulter-Operation 

Zauchensee. Die Umstände nach der Schulteroperation haben es gewollt, dass Roland Assinger ein paar Wochen lang die Rennen seiner Läuferinnen via Fernseher von der Couch aus mitverfolgen musste. Der Cheftrainer von Österreichs Ski-Damen meldete sich für die Heimrennen in Zauchensee – noch ein bisschen im Schongang – zurück. In seiner Abwesenheit gab es zwei Siege zu feiern, aber auch das verletzungsbedingte Saison-Aus von Katharina Liensberger.

Die Läuferinnen unmittelbar nach einem Rennen oder sogar zwischen zwei Durchgängen in TV-Interviews zu hören oder einen ganzen Lauf vom Start bis ins Ziel mitansehen zu können, das waren neue Erkenntnisse für Assinger. „Ich habe mich da wirklich Stunden hingesetzt und zugehört. Das war sehr interessant, wie sie sich selbst einschätzen.“

