Austria schnappt Salzburg U17-WM-Held weg

Die Wiener Austria setzt ein Zeichen auf dem Transfermarkt und schnappt Red Bull Salzburg eines ihrer Talente weg. Der 18-Jährige wurde erst kürzlich Vizeweltmeister, schnürt ab Sommer aber die Schuhe für Violett.

Die Veilchen haben offiziell bekanntgegeben, Florian Hofmann ab Sommer begrüßen zu dürfen. Der Youngster kommt vornehmlich als linker Außenverteidiger zum Einsatz.

Bei der WM kam er in sieben der acht Spiele zum Einsatz, bei den Bullen bislang nur für die U18. In Wien ist er aber für die Young Violets in der 2. Liga geplant.

"Wir freuen uns sehr, Florian Hofmann bei der Austria begrüßen zu dürfen. Flo hat sein Potenzial bei der U17-Welmeisterschaft in Katar unter Beweis gestellt und tatkräftig zum Erfolg des ÖFB-Teams beigetragen. Unser Anspruch ist es, ein Sprungbrett für österreichische Talente aus der eigenen Akademie, aber auch für junge Spieler, die bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wollen, zu sein", so Sportdirektor Michael Wagner.