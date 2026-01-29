Alles zu oe24VIP
Markus Ferrigato, Carmen Knor und Julian Waldner
© Tischler

Aufwach-Shots

"Morning Coffee Rave" lockt prominente Morgenmuffel an

29.01.26, 14:19
Teilen

Mit dem Morning Coffee Rave feierte SEB Professional die Eröffnung seines neuen Coffee Ateliers am Franz-Josefs-Kai in Wien. Das Daytime-Event vereinte prominente Gäste, Kunst, Musik und Kaffeekultur zu einem innovativen Erlebnis. 

Ab 10 Uhr wurde das neue Coffee Atelier zum Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Mode und Society. Unter den Gästen waren Julian Waldner, Carmen Knor, Anelia Peschev, Franz-Josef Baur, Sabine Karner und Dorretta Carter.

Anelia Peschev

Anelia Peschev

© Tischler

Der Morning Coffee Rave setzt auf ein innovatives Konzept: Statt klassischem Frühstück wurde der Vormittag zu einem Mix aus Kaffee, Kunst und Musik inszeniert. DJ Salb sorgte mit einem eigens kuratierten Morning-Set für Club-Atmosphäre bei Tageslicht.

Sabine Karner

Sabine Karner

© Tischler

Internationale Inspiration

Das Event griff internationale Coffee-Rave-Trends auf und übertrug sie in ein hochwertiges, urbanes Setting für Wien. Gäste genossen feinste Kaffeespezialitäten und Trend-Drinks, die den Takt des Vormittags bestimmten.

Doretta Carter

Doretta Carter

© Tischler

SEB Professional präsentierte die Marken WMF, Schaerer und La San Marco und unterstrich damit seine Vision für eine zeitgemäße Kaffeekultur. Das neue Coffee Atelier am Wiener Franz-Josefs-Kai bietet künftig Raum für Events und innovative Coffee-Formate.

