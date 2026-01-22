Strand, Natur oder Kultur? Die besten Reiseziele zu Ostern 2026

Ostern 2026 ist näher, als man denkt und damit auch die Frage: Strand, Natur oder Kultur? Wir zeigen Ihnen die besten Reiseziele für jede Stimmung.

Ostern ist schon Anfang April. Und damit geht auch diese eine Frage einher, die plötzlich in jedem Kopf auftaucht: Bleiben wir daheim oder nutzen wir die Feiertage für eine kleine Flucht aus dem Alltag?

Egal, ob Sie Lust auf Sonne tanken, frische Bergluft oder kulturelle Inspiration haben, wir haben die besten Reiseziele für Ostern 2026 nach Reiselust sortiert.

Strand & Meer: Wenn der Frühling nach Sommer schmecken soll

Wenn die ersten Sonnenstrahlen nicht mehr reichen und Sie lieber gleich richtig Vitamin D tanken wollen, sind diese Ziele perfekt.

1. Mallorca, Spanien

Angenehme Temperaturen, blühende Landschaften und noch keine Hochsaison. Ideal für Strandtage, kleine Buchten, Cafés in Palma und Wanderungen im Tramuntana-Gebirge.

© Getty Images

2. Algarve, Portugal

Spektakuläre Küsten, goldene Strände und frischer Fisch. Ostern ist hier perfekt für alle, die Meer wollen, aber keine 30 Grad brauchen.

© Getty Images

3. Kreta, Griechenland

Das Meer wird langsam badetauglich, die Natur ist saftig grün und die Insel noch wunderbar entspannt. Perfekt für eine Mischung aus Strand, Geschichte und gutem Essen.

© Getty Images

4. Zypern

Eines der wärmsten Reiseziele Europas zu Ostern. Ideal, wenn Sie frühsommerliche Temperaturen, klares Wasser und viel Sonne suchen.

© Getty Images

Natur & Aktiv: Raus aus der Stadt, rein ins Durchatmen

Ostern ist perfekt, um den Körper aus dem Winterschlaf zu holen, mit Bewegung, Natur und Panorama.

1. Dolomiten, Italien

Letzte Skitage in höheren Lagen oder bereits erste Wanderungen im Tal. Dazu Wellnesshotels, gutes Essen und Postkartenlandschaften.

© Getty Images

2. Salzkammergut, Österreich

Seen, Berge, Radwege und frische Frühlingsluft. Ideal für kurze Ostertrips mit viel Natur, aber ohne lange Anreise.

© Getty Images

3. Slowenien (Bled & Triglav-Nationalpark)

Noch ein echter Geheimtipp. Smaragdgrüne Flüsse, Wälder, Wasserfälle und perfekte Bedingungen für Wanderungen, Kajak oder Radtouren.

© Getty Images

4. Madeira, Portugal

Immergrüne Insel, spektakuläre Steilküsten, Wasserfälle, Wale & Delfine. Temperaturen um die 20 Grad, also ideal für Aktivurlaub ohne Hitzeschock.

© Getty Images

Kultur & City-Vibes: Wenn Reisen den Kopf füttern soll

Für alle, die Ostern lieber mit Kunst, Geschichte, Cafés und neuen Eindrücken verbringen.

1. Valetta, Malta

Klein, historisch, mediterran. Perfekt, wenn Sie Kultur, Meer und kurze Wege kombinieren wollen.

© Getty Images

2. Paris, Frankreich

Im Frühling sowieso unschlagbar. Parks, Ausstellungen, kleine Bistros und Spaziergänge an der Seine, Ostern ist ideal für einen romantischen Citytrip.

© Getty Images

3. Sevilla, Spanien

Die Karwoche („Semana Santa“) wird hier mit riesigen Prozessionen gefeiert. Emotional, eindrucksvoll und kulturell einmalig.

© Getty Images

4. Istanbul, Türkei

Ein Traum im Frühling. Angenehme Temperaturen, Tulpenblüte, Basare, Moscheen, Bosporus und eine Küche, die jeden Tagesplan sprengt.

© Getty Images

Ostern 2026 ist die perfekte Gelegenheit für einen Tapetenwechsel