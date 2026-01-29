Nach Terminabsagen: Prinz Daniel sitzt im Rollstuhl

Der Ehemann von Prinzessin Victoria wurde nun im Rollstuhl gesichtet.

Erst vor kurzem sorgte eine Nachricht des schwedischen Palasts für Aufsehen: Prinz Daniel musste aus Krankheitsgründen Termine absagen.

Abwehrreaktion

Sofort wurde darüber spekuliert, ob der 52-Jährige vielleicht wieder Probleme mit seinen Nieren habe. Der Ehemann von Prinzessin Victoria wurde mit einer Erkrankung an diesen Organen geboren, 2009 spendete ihm schließlich sein Vater eine Niere. Seit diesem Eingriff muss der Prinz täglich Medikamente nehmen, denn sonst könnte es zu einer Abwehrreaktion seines Körpers kommen.

Es soll gut zurecht kommen mit seiner Situation und beschwerdefrei sein, so Daniel in einem Interview anlässlich seines 50ers. Umso erstaunlicher sind nun die Bilder, die durch die Presse geistern: Darauf ist Daniel im Rollstuhl zu sehen!

Doch, es folgt gleich die Entwarnung. Der ehemalige Fitnesstrainer folgte einer Einladung an die Universität in Sundsvall. Dort testete er Rollstühle, die für Mobilitätsstudien entwickelt wurden. Unter Fans sorgten die Aufnahmen allerdings für Verwirrung und Sorge.