Trennungsgerüchte um Kate & William: Das ist der skurrile Grund

Trennungsgerüchte stehen im Raum - doch was ist dran?

Kate und William haben in den letzten Jahren einiges zusammen durchgestanden. Neben der schmerzvollen Abnabelung von Prinz Harry und dessen Flucht nach Amerika mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern, war besonders die Krebserkrankung von Kate eine große Herausforderung.

Charlotte, Kate, George und William © Getty

Mehr zum Thema

Skurrile Gründe

Das Paar soll aber gemeinsam alle Tiefen überstanden haben, sie sind ein eingespieltes, verlässliches Team. Doch plötzlich gibt es Trennungsgerüchte um die beiden! Schuld sind drei skurrile Beobachtungen.

Ein Video zeigt, wie Charlotte und George mit Reisetaschen aus einem Heli steigen. Dazu interpretierten Journalisten, dass es sich um die "elterliche Übergabe handle" - so, als wären Kate und Will getrennt.

Das zweite Indiz ist ein Foto: Zu ihrem Geburtstag hat Kate dieses Jahr kein gemeinsames Foto gepostet, sondern ein Video von sich selbst.

Und der dritte "Beweis", der die These untermauern soll: Kate und Will gaben sich zuletzt besonders innig bei öffentlichen Auftritten. Wie bitte, das soll ein Grund sein?

Zum Glück war schnell ein Royal-Experte zur Stelle, der aufklärte: "Nichts könnte von der Wahrheit entfernter sein, als eine Trennung!" Puh, gut so!