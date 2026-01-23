Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Kate William Charlotte Louis George 2025
© Josh Shinner

WAAS?

Trennungsgerüchte um Kate & William: Das ist der skurrile Grund

23.01.26, 13:25
Teilen

Trennungsgerüchte stehen im Raum - doch was ist dran?

Kate und William haben in den letzten Jahren einiges zusammen durchgestanden. Neben der schmerzvollen Abnabelung von  Prinz  Harry und dessen Flucht nach Amerika mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern, war besonders die Krebserkrankung von Kate eine große Herausforderung.

Charlotte, Kate, George und William

Charlotte, Kate, George und William

© Getty

Mehr zum Thema

Skurrile Gründe

Das Paar soll aber gemeinsam alle Tiefen überstanden haben, sie sind ein eingespieltes, verlässliches Team. Doch plötzlich gibt es Trennungsgerüchte um die beiden! Schuld sind drei skurrile Beobachtungen.

  • Ein Video zeigt, wie Charlotte und George mit Reisetaschen aus einem Heli steigen. Dazu interpretierten Journalisten, dass es sich um die "elterliche Übergabe handle" - so, als wären Kate und Will getrennt.
  • Das zweite Indiz ist ein Foto: Zu ihrem Geburtstag hat Kate dieses Jahr kein gemeinsames Foto gepostet, sondern ein Video von sich selbst.
  • Und der dritte "Beweis", der die These untermauern soll: Kate und Will gaben sich zuletzt besonders innig bei öffentlichen Auftritten. Wie bitte, das soll ein Grund sein?

Zum Glück war schnell ein Royal-Experte zur Stelle, der aufklärte: "Nichts könnte von der Wahrheit entfernter sein, als eine Trennung!" Puh, gut so!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden