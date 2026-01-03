Mann bricht zweimal in den Palast von Prinzessin Kate und Prinz William ein

Kurz vor Weihnachten sorgte ein Mann für große Sorgen bei Prinz William und seiner Ehefrau Prinzessin Kate. Er brach innerhalb weniger Tage zweimal auf das Gelände ihrer Palast-Residenz ein.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) mussten sich während der Festtage mit ärgerlichen Sicherheitsvorfällen beschäftigen. Ein Mann namens Derek Egan (39) wurde vorgeworfen, dass er gleich zweimal in die weitläufige Gartenanlage vom Kensington Palace, dem Londoner Wohnsitz des royalen Paars, eingedrungen sei.

Egan soll am 21. und 23. Dezember 2025 sich auf dem Gelände befunden haben. Laut der Londoner Metropolitan Police sei der 39-Jährige am 21. Dezember über den Zaun geklettert. Er wurde kurz danach von der Polizei wegen Hausfriedensbruchs festgenommen. Egan kam mit Auflagen und einem Rückkehrverbot wieder frei.

Königliche Familie nicht vor Ort

Zwei Tage später kehrte er wieder zurück. Die Sicherheitskräfte wurden erneut alarmiert und er verhaftet.

Wie "The Sun" berichtet, hat Egan auf dem Gelände nichts getan. In die eigentlichen Wohnräume der königlichen Familie gelangte der Mann nicht. Der Vorfall befeuert die öffentliche Debatte um die Sicherheitsvorkehrungen für die Royals. Die Familie von Kate und William war zu den Tatzeitpunkten nicht im Kensington Palace. Die Weihnachtsferien verbrachte das Paar mit ihren drei Kindern auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk.

Nicht der erste Vorfall

Vor allem melden sich nach diesem Vorfall Experten und ehemalige Bodyguards. Sie fordern eine tiefgründige Überprüfung der Schutzprotokolle und Anpassungen, damit ähnliche Ereignisse nicht mehr vorkommen.

Schon im Juni soll ein Mann auf das Gelände des Windsor Castle eingedrungen sein, so die Zeitschrift "People". Ein Sprecher der königlichen Familie erklärte damals: "[Der Eindringling] wurde schnell von Beamten der Metropolitan Police gestellt und festgenommen. Er gelangte nicht in das innere Gelände von Schloss Windsor." Ob sich die Royals zum Zeitpunkt des Einbruchs auf dem Anwesen befanden, war nicht bekannt.