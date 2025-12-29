Harry und Meghan sichern sich Filmrechte an "The Wedding Date"

Prinz Harry und Herzogin Meghan schlagen ein neues Kapitel auf: Das Ehepaar steigt als Produzenten in das Genre der romantischen Komödien ein – mit einem bekannten Bestseller als Vorlage.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben sich laut Deadline die Filmrechte an dem Bestseller-Roman „The Wedding Date“ von Jasmine Guillory gesichert. Der Stoff soll für Netflix verfilmt werden. Produziert wird der Liebesfilm von der gemeinsamen Firma Archewell Productions in Zusammenarbeit mit dem Streaming-Anbieter. Während sich Harry und Meghan selbst noch nicht öffentlich zu dem Projekt geäußert haben, zeigte sich Drehbuchautorin Tracy Oliver begeistert. Auf Instagram schrieb sie: "Ich habe dieses Buch schon immer geliebt, und als eine meiner langjährigen Freundinnen aus der Filmschule mich anrief, um mit ihr daran zusammenzuarbeiten, habe ich die Gelegenheit sofort ergriffen, es zu adaptieren."

Tracy Oliver schrieb mit der Komödie "Girls Trip" Filmgeschichte. Das Drehbuch war das erste einer schwarzen Autorin, das weltweit mehr als 100 Millionen Dollar einspielte. Nun adaptiert sie mit "The Wedding Date" einen Roman, der eine klassische Liebesgeschichte erzählt.

Mehr lesen:

Romantische Handlung

Im Mittelpunkt steht Alexa Monroe, die im Fahrstuhl auf den charmanten Drew Nichols trifft und spontan zusagt, ihn zu einer Hochzeit zu begleiten. Aus einem falschen Date entwickelt sich mehr. Die Geschichte setzt auf unerwartete Begegnungen, Missverständnisse und Gefühle, die sich langsam zu echter Liebe entwickeln.

© Getty Images

Auch Autorin Jasmine Guillory zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit mit Netflix, Tracy Oliver sowie "dem Herzog und der Herzogin von Sussex". Ein Starttermin für den Film wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Meghan hinter den Kulissen

Herzogin Meghan bringt Erfahrung aus der Entertainment-Branche mit. Die ehemalige "Suits"-Darstellerin stand sieben Staffeln lang vor der Kamera. Bei "The Wedding Date" wird sie jedoch nicht als Schauspielerin auftreten, sondern hinter den Kulissen wirken.

© Getty

Nach der Dokumentarserie "Harry & Meghan" aus dem Jahr 2022 wurde die Zusammenarbeit zwischen den Sussexes und Netflix im August 2025 zu einem mehrjährigen First-Look-Deal ausgeweitet. "The Wedding Date" gehört zu den ersten Spielfilmprojekten, die aus dieser Partnerschaft hervorgehen.