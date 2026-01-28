Segler (69) nach elf Tagen auf Meer gerettet

Ein Flugzeug der EU-Grenzschutzbehörde Frontex entdeckte den 69-jährigen Segler weit ab von seinem geplanten Kurs.

Madrid. Wundersame Rettung nach elf Tagen in Seenot: Ein 69-jähriger Segler ist nach seinem Verschwinden vor der spanischen Küste "bei guter Gesundheit" im Mittelmeer aufgefunden worden. Wie die Küstenwache am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann vom spanischen Mittelmeerort Gandia nach Guardamar del Segura rund 160 Kilometer südlich an der Küste entlang segeln. Ein Flugzeug der EU-Grenzschutzbehörde Frontex entdeckte den Segler 500 Kilometer entfernt von seinem Startort.

Nachdem er vermisst gemeldet worden war, hatte am 17. Jänner die Suche nach ihm begonnen, die am 22. Jänner zunächst eingestellt wurde. Dennoch wurden Schiffe in der Region auf den vermissten Segler hingewiesen. Während die Hoffnung, ihn lebend zu finden, von Tag zu Tag schwand, entdeckte dann plötzlich ein Flugzeug der EU-Grenzschutzbehörde Frontex ein Segelboot mit einem Menschen an Bord, "der Zeichen machte und um Hilfe rief", wie ein Sprecher der Küstenwache weiter sagte. Das Boot befand sich zu dem Zeitpunkt rund 95 Kilometer nordöstlich des algerischen Hafens Béjaia und damit mehr als 500 Kilometer von dem Ort entfernt, von dem aus der Segler gestartet war.

Ein Schiff, das unter der Flagge von Singapur fuhr, nahm den Mann schließlich an Bord. Er sollte am Donnerstag im spanischen Hafen von Algeciras ankommen. Zunächst blieb unklar, wie das Segelboot so weit abtreiben konnte - und wie der Mann so lange auf dem Boot überleben konnte.