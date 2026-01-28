Nach "The Line": Saudi-Arabien gibt nächstes Megaprojekt auf

Vor kurzem stellte Saudi-Arabien das Megaprojekt "The Line" ein. Nun soll der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab ein ähnliches Schicksal ereilen. Es hätte sogar das größte Gebäude der Welt werden sollen.

Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren mehrere futuristische Megaprojekte angekündigt. Doch nun stampft der Wüstenstaat, zur Überraschung weniger, reihenweise diese wieder ein oder verkleinert diese.

Vor kurzem wurde bekannt, dass die Arbeiten an der Wüstenstadt "The Line" eingestellt wurden. Nach einer Neustrukturierung soll statt der geplanten 170 Kilometer langen Bandstadt nur ein Rechenzentrum gebaut werden.

Mukaab vorerst nur ein Traum

Etwas Ähnliches trifft nun ein weiteres Megaprojekt. Laut "Reuters" soll der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab vorerst vom Tisch sein. Das Gebäude hätte eine Kantenlänge von 400 Metern haben und dadurch das größte Gebäude der Welt werden sollen.

© NEOM

Mukaab hätte ein Volumen von 64 Millionen Kubikmetern betragen. Umgerechnet hätten ins Gebäude 20 Empire State Buildings rein gepasst.

Saudi-Arabien rudert zurück

Der Würfel sollte als eine Art Hülle dienen. Im Inneren wurde eine Kuppel geplant, mit einer 2 Quadratkilometer großen Basis. Darin sollte sich ein spiralförmiger Turm mit Wohnungen, Büros, Geschäften, Kinos, Attraktionen und Hotels befinden. In der Kuppel wurde ein holografisches System für Projektionen geplant. Damit hätte die Umgebung um den Turm wie eine Fantasiewelt, ein fremder Planet oder eine Unterwasserlandschaft aussehen sollen.

Doch der saudi-arabische Staatsfonds (PIF) zog nun den Stecker. Im letzten Jahr bewerteten sie die riesigen Ausgaben für mehrere Megaprojekte und wollen nun zurückrudern.

WM und Expo im Fokus

Eigentlich soll das Land durch den PIF unabhängiger vom Ölexport werden. Im Rahmen des NEOM-Projekts wurden Vorhaben wie "The Line" und Mukaab angefangen. Sie hätten vor allem Touristen anlocken sollen. Nun werden die Ausgaben für das Projekt reduziert.

Ebenfalls will sich das Land ab sofort auf jene Projekte fokussieren, welche nicht so einfach verschoben werden können. Saudi-Arabien wird die Expo-Weltausstellung 2030 und die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 organisieren. Dafür muss der Golfstaat noch die benötigte Infrastruktur und Stadien bauen.