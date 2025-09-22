Saudi-Schock: Scheichs stoppen Mega-Projekt "The Line"

Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren viele atemberaubende Bauprojekte präsentiert. Dadurch soll für den Wüstenstaat ein neues Zeitalter eingeläutet werden. Doch die Projekte waren selbst für die Öl-Milliardäre zu teuer.

Mit "Neom" wollte Saudi-Arabien das Land von Grund auf verändern. Mehrere Mega-Bauprojekte sollten dabei realisiert werden. Doch aus den Plänen wird nichts. Die Scheichs um Kronprinz Mohammed Bin Salman haben sich offenbar verschätzt.

Projekte werden aufgegeben, Mitarbeiter gefeuert und Top-Manager werden auf andere Vorhaben gesetzt. Der saudische Größenwahn hat einen schweren Rückschlag erlitten.

"The Line" gestoppt

Vor Jahren wurde das Bauprojekt "The Line" präsentiert. Sie wollten eine gigantische Stadt mitten in der Wüste bauen. "The Line" sollte dabei 170 Kilometer lang werden und 500 Meter hoch sein. Vor anderthalb Jahren wurde bekannt, dass das Projekt nur noch 2,4 Kilometer lang werden sollte.

Jetzt berichtet die Schweizer Zeitung "Blick" über den Baustopp der Prunk-Stadt. Auch ein weiteres Projekt namens "Magna" wurde eingestellt. Dabei handelt es sich um ein Luxusresort am Roten Meer.

Skiresort in der Wüste

Der Bericht wird dadurch unterstützt, dass zwei wichtige Top-Manager von "The Line" abgezogen worden sind. Sie sollen das Mega-Projekt "Trojena" realisieren. "Trojena" soll ein Skiresort in der Wüste werden und der Austragungsort der asiatischen Winterspiele 2029 sein.

Bei "Neom" wurden 1000 Mitarbeiter versetzt und Hunderte gefeuert, so die amerikanische Webseite "Semafor" im Juli. Die Zusage an einige Projekte ging an private Unternehmen.

WM 2034 betroffen

Der Schweizer Experte Ralph Lengler wurde von der "Blick" zitiert: "Es sieht aus, als ob Saudi-Arabien das Vertrauen in 'Neom' verloren hat und jetzt die gesamte Organisation zerschlägt." Der Hauptgrund: Auch für die Scheichs steigen die Kosten. Die Öl-Milliarden des Kronprinzen reichen für die teuren Projekte nicht mehr aus. Lengler meint: "Es scheint, als ob sich Mohammed Bin Salman verzockt hat."

Die Baustopps könnten auch eine Auswirkung auf kommende große Sport-Events haben. Für die asiatischen Winterspiele 2029 hat der Wüstenstaat 2022 den Zuschlag erhalten. Mittlerweile hat das Olympische Komitee Südkorea als Ersatz-Ausrichter angefragt. Auch "Trojena" droht zu spät fertig zu werden. Ebenfalls ist die Fußball-WM 2034 davon betroffen. Eines der Stadien sollte in "The Line" entstehen.