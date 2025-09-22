Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
san francisco
© Getty Images

Mitten in der Nacht

Erdbeben erschüttert Raum San Francisco

22.09.25, 13:58
Teilen

Im Großraum San Francisco hat mitten in der Nacht ein Erdstoß die Menschen aufgeschreckt. 

Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben am frühen Montagmorgen (Ortszeit) eine Stärke von 4,3. Das Epizentrum befand sich nahe der Stadt Berkeley östlich von San Francisco. Berichte über größere Schäden gab es nicht. Zunächst wurde die Stärke mit 4,6 beziffert, dann aber heruntergestuft.

Der US-Westküstenstaat gilt als sehr anfällig für Erdbeben: Auf einer Länge von knapp 1.300 Kilometern zieht sich der San-Andreas-Graben durch Kalifornien. An der Störung in der Erdkruste schiebt sich die pazifische Platte nach Nordwesten und reibt sich am nordamerikanischen Kontinent.

Mehrere Verwerfungszone

Dabei bauen sich gewaltige Spannungen in der Erdkruste auf, die sich in Erdbeben entladen können. Nahe Berkeley verläuft eine weitere Verwerfungszone, der sogenannte Hayward-Graben, durch ein dicht besiedeltes Gebiet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden