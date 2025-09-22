Schock-Moment: Influencerin dreht Outfitvideo, dann passiert DAS

Ein harmloses Modevideo einer jungen Frau aus England verwandelte sich in einen Schockmoment.

Eine Influencerin wollte ihren Look für soziale Medien festhalten – und bekam erst später beim Ansehen der Aufnahmen den Schrecken ihres Lebens.

Outfit-Dreh mit unerwartetem Gast

Karen Oluwatomilayo Folasade Olla lebt in London (Großbritannien). Sie zeigt auf TikTok und Instagram regelmäßig, welche Kleidung sie kombiniert. Auch an diesem Tag stellte sie sich an den Straßenrand, um ihre aktuelle Auswahl zu filmen. Sie trug einen grünen Pullover, eine graue Hose und eine schwarze Steppjacke. "Weil der Bus in drei Minuten kommen sollte, wollte ich schnell noch filmen, bevor zu viele Leute vorbeikommen. Das wäre sonst peinlich gewesen", erzählte Karen später in einem Beitrag. Während sie konzentriert posierte, ahnte sie nicht, dass ihr Outfit noch ein ganz anderes Detail enthielt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie eine große Spinne über Karens Jacke läuft. Sie bewegt sich sogar gefährlich nah zu ihrem Hals und Ohr. Dass sie nicht allein war, bemerkte die junge Frau in diesem Moment jedoch nicht. Eine andere Spinne hatte sie kurz zuvor noch bemerkt und verscheucht. Doch dieses zweite Tier blieb ihr verborgen. Erst im Bus, als sie ihre Kleidung kontrollierte, entdeckte sie das Tier voller Ekel. Schnell schnippte sie es von sich weg. Erst später, beim Ansehen des Outfit-Clips, fiel ihr auf, wie deutlich die Spinne auf den Aufnahmen zu sehen war.

Zwischen Schock und Humor

Im Nachhinein kann Karen über die Situation lachen. "So etwas kann man sich gar nicht vorstellen ????", schrieb sie. Trotzdem war der Moment für sie sehr unangenehm. "Ich kann bis heute nicht glauben, dass ich sie nicht gespürt oder gesehen habe." Auf TikTok ging das Video inzwischen viral. Fast 18 Millionen Menschen haben die Aufnahmen bereits angesehen. "Unglaublich, dass ich wegen einer Spinne so viele Klicks bekomme ????????", kommentierte die Britin.