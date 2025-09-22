Seltene Krankheit: Sechsjähriger frisst eigenes Zuhause auf

Eine Mutter in North Lanarkshire (Großbritannien) kämpft täglich mit einer Situation, die für Außenstehende kaum vorstellbar ist.

Ihr sechsjähriger Sohn Steven isst Dinge, die eigentlich nicht zum Verzehr gedacht sind – und das in einem Ausmaß, das das gesamte Familienleben bestimmt.

Pica und starker Autismus

Bei Steven wurde die seltene Krankheit Pica festgestellt. Diese Störung führt dazu, dass Kinder und Erwachsene einen starken Drang verspüren, Materialien wie Sand, Erde oder Putz zu essen. In Stevens Fall geht das so weit, dass er Wände anknabbert und dadurch sogar Stromleitungen freilegt. Zusätzlich lebt er mit einer schweren Form von Autismus, die den Alltag seiner Familie noch schwieriger macht.

Leigh Murphy sorgt sich täglich um die Sicherheit ihres Sohnes Steven. © Facebook/Leigh Murphy

Alltag in ständiger Anspannung

Seine Mutter Leigh Murphy (29) berichtet, dass sie ihren Sohn keine Sekunde unbeaufsichtigt lassen kann. „Es gibt keinen sicheren Platz für ihn. Er isst alles, reißt Dinge kaputt und bringt sich selbst in Gefahr“, erzählt sie dem britischen Mirror. Gemeinsam mit ihrem Partner, der 28 Jahre alt ist, versucht sie seit Jahren, eine passende Sozialwohnung zu erhalten.

Der Sechsjährige knabbert an Wänden und Möbeln – sogar Kabel werden dadurch sichtbar. © Facebook/Leigh Murphy

Wohnung wird zur Gefahr

Das Problem: Die Familie wohnt derzeit in einer privat gemieteten Wohnung. Dort sind Umbauten nicht möglich. Steven kratzt und beißt an den Wänden, sodass schon große Löcher entstanden sind. Seine Mutter musste mittlerweile fast das gesamte Kinderzimmer leerräumen. Nur eine Matratze ist geblieben, damit er sich nicht verletzen kann.

Warten auf Hilfe

Die Familie steht auf einer Warteliste für eine Sozialwohnung, die an Stevens besondere Bedürfnisse angepasst werden könnte. Wann sie tatsächlich umziehen können, ist aber weiterhin unklar. Bis dahin bleibt für die Mutter der tägliche Kampf mit einer Situation, die viel Kraft kostet.