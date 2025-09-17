Aliens, Krieg und Katastrophen: DAS sagt Baba Wanga für 2026 voraus

Viele Menschen kennen den Namen Baba Vanga. Die bulgarische Frau, die im Jahr 1996 verstorben ist, soll zahlreiche Prophezeiungen gemacht haben.

Manche ihrer Anhänger sind überzeugt, dass sie wichtige Geschehnisse vorhergesagt hat – darunter den Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA sowie schwere Überschwemmungen in Großbritannien im Jahr 2022. Auch für das Jahr 2026 gibt es Aussagen, die ihr zugeschrieben werden. Ob sie eintreten oder nicht, bleibt offen – dennoch sorgt der Blick in ihre angeblichen Vorhersagen regelmäßig für Gesprächsstoff.

Naturgewalten

Baba Vanga soll für 2026 eine Serie schwerer Naturkatastrophen angekündigt haben. Dazu zählen Erdbeben, Vulkanausbrüche und extreme Wetterlagen. Besonders brisant: Rund sieben bis acht Prozent der Landfläche weltweit könnten betroffen sein. Damit wären nicht nur Menschen, sondern auch wichtige Infrastruktur und ganze Ökosysteme gefährdet.

Gefahr eines großen Krieges

Ein weiterer düsterer Punkt betrifft die weltpolitische Lage. Vanga sprach von einer möglichen Ausweitung von Spannungen zwischen großen Staaten. Demnach könnte es zu einem offenen Konflikt zwischen Russland und den USA kommen, während auch die Frage um Taiwan und China brisanter werden könnte. Manche deuten dies sogar als Hinweis auf den Beginn eines dritten Weltkriegs.

Warnung vor künstlicher Intelligenz

Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz schreitet in vielen Bereichen rasant voran. Doch Vanga soll für 2026 gewarnt haben, dass diese Technik die Menschen nicht nur unterstützen, sondern sogar übertreffen und beherrschen könnte.

Begegnung mit Außerirdischen

Einer der ungewöhnlichsten Punkte betrifft den Weltraum. Vanga soll vorausgesagt haben, dass es im November 2026 erstmals direkten Kontakt mit Außerirdischen geben werde. Sie sprach von einem großen Raumschiff, das in die Erdatmosphäre eindringt.

Spannend ist, dass Wissenschaftler aktuell tatsächlich ein Himmelsobjekt namens 3I/ATLAS beobachten. Dieses soll am 30. Oktober 2026 in einer Entfernung von rund 130 Millionen Meilen (etwa 209 Millionen Kilometer) an der Erde vorbeiziehen. Der bekannte Harvard-Astronom Avi Loeb erklärte, das Objekt zeige ungewöhnliche Merkmale, die man so noch nie bei Kometen im Sonnensystem beobachtet habe. Ob darin ein Hinweis auf außerirdisches Leben steckt, bleibt jedoch offen.