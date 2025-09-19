Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
Schock-Video: Riesenfisch reißt Mann ins Meer
© Instagram

Tourist geschnappt

Schock-Video: Riesenfisch reißt Mann ins Meer

19.09.25, 16:35 | Aktualisiert: 19.09.25, 17:35
Teilen

Eigentlich war nur eine harmlose Fütterung geplant.  

Doch daraus wurde ein kurzer Moment des Schreckens.

Riesenfisch zieht Mann ins Meer

Auf der Plattform Instagram teilte ein Nutzer mit dem Namen „ryanthervguy“ ein Video, das zeigt, wie eine einfache Fütterung völlig anders ausgeht als gedacht. Zunächst wirkt alles wie üblich: Mehrere Fische schnappen sich das Futter aus der Hand des Mannes. Die Szene wirkt unspektakulär, bis ein besonders großer Fisch näherkommt.

Der Fisch packt nicht nur nach dem Futter, sondern erwischt gleich die ganze Hand. Innerhalb weniger Sekunden wird der Mann ins Meer (Ort nicht bekannt, vermutlich außerhalb Europas) gezogen. Die Kamera hält diesen Moment fest.

Glück im Unglück

Zum Glück blieb es bei einem Schreck. Der Mann konnte sich rasch wieder fangen und blieb unverletzt. Er selbst veröffentlichte das Video anschließend auf Instagram und nimmt den Vorfall inzwischen mit Humor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden