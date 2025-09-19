Schock-Video: Riesenfisch reißt Mann ins Meer

Eigentlich war nur eine harmlose Fütterung geplant.

Doch daraus wurde ein kurzer Moment des Schreckens.

Riesenfisch zieht Mann ins Meer

Auf der Plattform Instagram teilte ein Nutzer mit dem Namen „ryanthervguy“ ein Video, das zeigt, wie eine einfache Fütterung völlig anders ausgeht als gedacht. Zunächst wirkt alles wie üblich: Mehrere Fische schnappen sich das Futter aus der Hand des Mannes. Die Szene wirkt unspektakulär, bis ein besonders großer Fisch näherkommt.

Der Fisch packt nicht nur nach dem Futter, sondern erwischt gleich die ganze Hand. Innerhalb weniger Sekunden wird der Mann ins Meer (Ort nicht bekannt, vermutlich außerhalb Europas) gezogen. Die Kamera hält diesen Moment fest.

Glück im Unglück

Zum Glück blieb es bei einem Schreck. Der Mann konnte sich rasch wieder fangen und blieb unverletzt. Er selbst veröffentlichte das Video anschließend auf Instagram und nimmt den Vorfall inzwischen mit Humor.