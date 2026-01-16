Vielseitiges Programm im Gleis//Garten in Meidling

Der Gleis//Garten, Wiens erster Foodmarket, lädt jetzt im Winter mit einem abwechslungsreichen Programm zum Genießen, Mitmachen und Mitfiebern ein.

Besucher können sich auf eine Weinverkostung bei der Wein//Oase by Thermenregion DAC, spannenden Public Viewings des FIS Alpine Ski World Cup, Cocktail-Workshops sowie kreative Performance-Workshop für die kleinen Besucher, freuen. In gemütlicher Atmosphäre unter Palmen und Olivenbäumen wird der Gleis//Garten zum Treffpunkt für Weinliebhaber, Wintersportfans, Familien und alle, die den Winter in Wien gemeinsam genießen möchten.

Performance Workshop für Kinder am 20. Jänner

Bei diesem fantasievollen Performance Workshop können Kinder, durch Musik, Bewegung, verschiedenen Materialien und ihrer Vorstellungskraft die Leichtigkeit des Fliegens erforschen. In einer spielerischen Mischung aus Tanz und Kreativität erleben die Teilnehmenden, wie Objekte und der eigene Körper „in die Luft steigen“ – begleitet von schwebenden Stoffen, Watte, Papierfliegern, Musik und geführter Fantasiereise. Geleitet wird der Workshop von der Performancekünstlerin Agnes Distelberger, die interdisziplinär und partizipativ in den Bereichen Musik, Tanz und Theater arbeitet und seit 2019 Teil des künstlerischen Ensembles am Toihaus Theater Salzburg ist.

Weinverkostung am 22. Jänner

Unter dem Motto „Try January“ lädt der Gleis//Garten alle Weinliebhaber zu einem genussvollen Winterabend unter Palmen und Olivenbäumen ein. In entspannter Atmosphäre präsentieren Winzer aus der traditionsreichen Thermenregion DAC ihre erlesenen Weine und geben Einblick in die Vielfalt einer der spannendsten Weinregionen Österreichs. Neben der Verkostung erwartet die Gäste um 17:30 Uhr eine Mini-Masterclass für Einsteiger, kulinarische Highlights der Gastronomen sowie um 18:00 Uhr die feierliche Prämierung des „Weinguts des Jahres“. Um 19:00 Uhr folgt eine weitere Mini-Masterclass, bei der seltene Raritäten und besondere Schätze der Thermenregion verkostet werden.

© Gleisgarten

FIS Alpine Ski World Cup Public Viewing bis 25. Jänner

Skisport-Fans dürfen sich bis 25. März auf spektakuläre Rennen des FIS Alpine Ski World Cups auf der 20 Quadratmeter großen Leinwand mit über 20 Tausend Lumen im Gleis//Garten freuen. Während es draußen kalt ist, erleben Besucher im angenehm warmen Ambiente des Gleis//Gartens bei gemütlicher Atmosphäre und einer vielfältigen Auswahl an Speisen und Getränken der Gastronomen die packenden Abfahrten und nervenaufreibenden Slaloms des FIS Alpine Ski World Cup besonders intensiv.

Cocktail Workshop am 26. Jänner

Wer schon immer die Kunst des Cocktailmixens ausprobieren wollte, hat am 26. Jänner die perfekte Gelegenheit dazu. In entspannter Atmosphäre vermittelt das Cocktailbar-Team die Grundlagen der Barkunst und zeigt Schritt für Schritt, wie drei klassische Drinks professionell zubereitet werden. Der Workshop richtet sich an alle, die ihre Mix-Skills entdecken, Neues lernen und gemeinsam eine genussvolle Zeit verbringen möchten.