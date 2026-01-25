Alles zu oe24VIP
Wrestling im Waldviertel: Für Lokalmatadoren stand Ehre am Spiel
Schrems

Schrems

Wrestling im Waldviertel: Für Lokalmatadoren stand Ehre am Spiel

25.01.26, 11:20
Teilen

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Stadthalle in Schrems stiegen am Samstag Abend internationale Athleten der European Wrestling Association (EWA) in den Catch-Ring und begeisterten 600 Zuseher. 

Im Hauptkampf standen das Team Waldviertel - bestehend aus den beliebten Lokalmatadoren Johann Otto und Rage Sniper - dem Team Visegrád (Dawid Oliva/Polen, Skull Evil/Tschechien) gegenüber. Die Waldviertler setzten sich durch und errangen damit das Anrecht auf ein Tag-Team-Titelmatch beim Wachauer Catch Cup am 21.02.2026 in Krems.

Team Waldviertel vs. Team Visegrad

Beim Damenkampf um den Tidal Open Championship-Titel konnte Natalie Sykes aus England den Sieg gegen die Münchnerin Nikki Steel einfahren.

Wrestling im Waldviertel: Für Lokalmatadoren stand Ehre am Spiel
© Bernhard Maier

Promoter Sebastian Vogl war begeistern von den Fans: „Die Leute sind mitgegangen. Die Stimmung war bombastisch. Wir kommen sicher wieder mit dem Wrestling Showdown ins Waldviertel“

