Wrestling im Waldviertel: Für Lokalmatadoren stand Ehre am Spiel

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Stadthalle in Schrems stiegen am Samstag Abend internationale Athleten der European Wrestling Association (EWA) in den Catch-Ring und begeisterten 600 Zuseher.

Im Hauptkampf standen das Team Waldviertel - bestehend aus den beliebten Lokalmatadoren Johann Otto und Rage Sniper - dem Team Visegrád (Dawid Oliva/Polen, Skull Evil/Tschechien) gegenüber. Die Waldviertler setzten sich durch und errangen damit das Anrecht auf ein Tag-Team-Titelmatch beim Wachauer Catch Cup am 21.02.2026 in Krems.

Team Waldviertel vs. Team Visegrad

Beim Damenkampf um den Tidal Open Championship-Titel konnte Natalie Sykes aus England den Sieg gegen die Münchnerin Nikki Steel einfahren.

© Bernhard Maier

Promoter Sebastian Vogl war begeistern von den Fans: „Die Leute sind mitgegangen. Die Stimmung war bombastisch. Wir kommen sicher wieder mit dem Wrestling Showdown ins Waldviertel“