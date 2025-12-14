Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
PraterCatchen mit unverhofften Titelwechseln
© Wrestling-Magazin IndeGoschn

Heftiges Weihnachten

PraterCatchen mit unverhofften Titelwechseln

14.12.25, 12:27 | Aktualisiert: 14.12.25, 13:27
Teilen

Bei der Weihnachtsausgabe des Prater Catchens gab es am 12. und 13.12. mehrere Titelwechsel.  

Und das sind die überraschenden Ergebnisse der diesjährigen zweitätigen Weihnachtsausgabe des PraterCatchens: Chris „Bambi Killer“ Raaber holte sich den EWA-Heavy-Weight-Championship-Titel von Michael Kovacs zurück.

US-Superstar James Storm luchste Fabio Ferrari den Intercontinental-Titel ab.

Premiere im Vorfeld

PraterCatchen mit unverhofften Titelwechseln
© Wrestling-Magazin IndeGoschn

Im Vorfeld der Show gab es eine Premiere. Das Wrestling-Magazin InDeGoschn präsentierte den ersten Prater-Catchen-Krimi. Kurzum: es blieb spannend und es bleibt auch weiterhin spannend in Österreichs überaus lebendiger Wrestling-Szene. Denn klar ist: Im Wrestling geht es nicht nur darum, wer gewinnt oder verliert. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Und manchmal werden die besten Geschichten außerhalb des Rings geschrieben. Tatsächlich hätte das PraterCatchen dieses Jahr fast gar nicht stattfinden können - der Veranstalter Marcus Vetter wurde, nun, sagen wir: mutwillig verhindert. Wie sich die Sache dann doch in Wohlgefallen aufgelöst hat, lässt sich ersten Prater-Catchen-Krimi nachlesen, der über den guten Buchhandel zu beziehen ist (quasi auch als kleiner Tipp als Weihnachtsgeschenk).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden