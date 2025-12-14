PraterCatchen mit unverhofften Titelwechseln

Bei der Weihnachtsausgabe des Prater Catchens gab es am 12. und 13.12. mehrere Titelwechsel.

Und das sind die überraschenden Ergebnisse der diesjährigen zweitätigen Weihnachtsausgabe des PraterCatchens: Chris „Bambi Killer“ Raaber holte sich den EWA-Heavy-Weight-Championship-Titel von Michael Kovacs zurück.

US-Superstar James Storm luchste Fabio Ferrari den Intercontinental-Titel ab.

Premiere im Vorfeld

© Wrestling-Magazin IndeGoschn

Im Vorfeld der Show gab es eine Premiere. Das Wrestling-Magazin InDeGoschn präsentierte den ersten Prater-Catchen-Krimi. Kurzum: es blieb spannend und es bleibt auch weiterhin spannend in Österreichs überaus lebendiger Wrestling-Szene. Denn klar ist: Im Wrestling geht es nicht nur darum, wer gewinnt oder verliert. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Und manchmal werden die besten Geschichten außerhalb des Rings geschrieben. Tatsächlich hätte das PraterCatchen dieses Jahr fast gar nicht stattfinden können - der Veranstalter Marcus Vetter wurde, nun, sagen wir: mutwillig verhindert. Wie sich die Sache dann doch in Wohlgefallen aufgelöst hat, lässt sich ersten Prater-Catchen-Krimi nachlesen, der über den guten Buchhandel zu beziehen ist (quasi auch als kleiner Tipp als Weihnachtsgeschenk).