Wrestling in Lanzenkirchen: Spektakulärer Openweight-Titelwechsel

Am 10. Jänner waren die Wrestlerinnen und Wrestler von Pro Wrestling Österreich zurück im ausverkauften Gemeindesaal Lanzenkirchen und boten den Fans erneut eine actionreiche Show. Neben drei internationalen Titelkämpfen stand vor allem ein „I Quit“-Match im Mittelpunkt.

I Quit heißt so viel wie das unterlegene Team muss seine Karriere bei der PWÖ beenden. Im Hauptkampf des Abends kam es zum mit Spannung erwarteten Rückkampf aus dem Jahr 2024 zwischen PWÖ Openweight Champion Martn Pain aus Wien und dem Dresdner Laurance Roman. Damals konnte sich Pain noch in einem Einzelmatch ohne Titelbeteiligung durchsetzen, diesmal stand jedoch der prestigeträchtigste Titel von Pro Wrestling Österreich auf dem Spiel. Als Fanliebling Pain den Ringrichter unbeabsichtigt mit einem Tritt traf und dieser zu Boden ging, kam es zum Unerwarteten. Ein maskierter Mann stürmte in den Ring und attackierte den Champion. Dieser entpuppte sich später als Darius. Der sichtlich überraschte Roman nutzte den Eingriff eiskalt aus und sicherte sich den Sieg. Nach 630 Tagen endete damit die Titelregentschaft von Martn Pain, die PWÖ Openweight Championship ging erstmals nach Deutschland.

© Alex Singer

"We Quit“-Drama: Gulyas Bros. müssen PWÖ verlassen

Nach der Attacke von Tornado und Torpedo (Team Turbulence) auf die Gulyas Bros. (Attila & Vilmos) im März in Krumbach gipfelte die Rivalität in Lanzenkirchen in einem brutalen „We Quit“-Match. Keine Pinfalls, keine Disqualifikation – erst wenn ein Wrestler die Aufgabe für sein Team ausspricht, ist das Match beendet und das Team muss Pro Wrestling Österreich verlassen.

In einem extrem harten Kampf, in dem unter anderem Klappstühle, Skistöcke, eine Stahltonne und ein Tisch zum Einsatz kamen, setzte sich Team Turbulence mit einer ausgeklügelten, aber regelkonformen Taktik durch. Sie fesselten Vilmos Gulyas mit Gaffaband an den Ringpfosten, legten Attila Gulyas einen Klappstuhl um den Nacken und drohten, einen Autoreifen samt Felge auf diesen fallen zu lassen. Um eine mögliche karrieregefährdende Verletzung seines Bruders zu verhindern, gab Vilmos schließlich auf. Zum großen Schock der Fans warfen Team Turbulence den Reifen nach dem Sieg dennoch auf den Klappstuhl.

"Team Turbulence" beendete die PWÖ Karriere der Fanlieblinge "Gulyas Bros." © Alex Singer

Lanzenkirchen bleibt für die zweifachen PWÖ Tag Team Champions Attila und Vilmos Gulyas damit ein Ort großer Extreme: 2024 feierten sie hier ihren ersten Titelgewinn, 2025 verloren sie die Titel gegen die ehemaligen WWE-Stars SANITY, und 2026 endet hier ihre Karriere bei Pro Wrestling Österreich. Die Zuseher verloren absolute Publikumslieblinge, Team Turbulence wurde unter lautstarken Buhrufen aus der Halle verabschiedet.

Titelverteidigung & Titelwechsel in internationalen Championship-Kämpfen

In einem weiteren Titelkampf verteidigten die Bleach Blonde Bastards (Binolt Leach & Joe Bravo) die PWÖ Tag Team Championship gegen das internationale Duo aus Connor Mills und Icarus. Nachdem Mills’ ursprünglicher Partner Jay Joshua aufgrund kurzfristiger Flugprobleme nicht aus Wales anreisen konnte, sprang der Ungar Icarus ein. Trotz klarer Dominanz der Herausforderer sicherte sich das Wiener Team durch den illegalen Einsatz eines Haarsprays – unbemerkt von der Ringrichterin – die erfolgreiche Titelverteidigung.

"Yugo" Mirko Panic holt Rage und Ricky Sky schmerzhaft vom obersten Ringseil. © Alex Singer

Im Kampf um die PWÖ Nine States Championship durfte sich das Publikum über den Titelwechsel eines Fanlieblings freuen. „Yugo“ Mirko Panic setzte sich in einem Triple Threat Match (Dreikampf) gegen Ricky Sky und Rage durch. Sky, der den Titel bei dessen Einführung im März 2025 in Krumbach gewann, musste die besonderen Regeln dieser Matchart schmerzhaft erfahren. Panic setzte Sky mit einem Superkick erfolgreich außer Gefecht und pinnte Rage nach einem Legdrop erfolgreich zum Titelgewinn.

PWÖ Tag Team Champions Binolt Leach und Joe Bravo aus Wien © Alex Singer

Weitere Matches & Ausblick

Auch in der Women’s Division kam es zu kurzfristigen Änderungen, nachdem die Engländerin Aluna vom gleichen Flugproblem betroffen war. Dies führte zum überraschenden Comeback der Ungarin Orsi, die zuletzt im September 2022 für PWÖ im Ring stand. In einem fairen und stimmungsvollen Match setzte sich schließlich die Salzburgerin Jay durch.

Die Salzburgerin Jessy mit einem Superkick gegen die Ungarin Orsi. © Alex Singer

Außerdem besiegte der „Alpha of the Sahara“ Zafar Ameen den Deutschen Nick Schreier, während sich der staatenlose Barbarossa gegen Alex Berkner aus Deutsch-Wagram durchsetzen konnte.

Das nächste Event von Pro Wrestling Österreich findet am 21. März in der Ghega-Halle Payerbach statt. Tickets sind bereits online unter www.pwoe.at sowie in allen oeticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Laurance Roman und Mirko Panic werden ihre frisch gewonnenen Titelgürtel zum ersten Mal verteidigen.

Die Ergebnisse

1. PWÖ Tag Team Championship Match (11:30)

Bleach Blonde Bastards (Binolt Leach & Joe Bravo) (c) besiegten Connor Mills & Icarus.

2. Singles Match (8:25)

Zafar Ameen besiegte Nick Schreier.

3. Singles Match (8:46)

Jessy Jay besiegte Orsi.

4. Loser Leaves PWÖ "We Quit" Match (20:21)

Team Turbulence (Tornado & Torpedo) besiegten die Gulyas Bros. (Attila & Vilmos Gulyas). Die Gulyas Bros. müssen PWÖ somit verlassen.



5. PWÖ Openweight Championship Nine States Match (9:20)

Mirko Panic besiegte Ricky Sky (c) und Rage und ist somit neuer PWÖ Nine States Champion.

6. Singles Match (6:07)

Barbarossa besiegte Alex Berkner.

7. PWÖ Openweight Championship Match (19:25)Laurance Roman besiegte Martn Pain (c) und ist somit neuer PWÖ Openweight Champion