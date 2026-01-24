Bruch mit Regeln: Royal-Prinzessinnen setzen Statement gegen Königshaus

Sie sind in eine der berühmtesten Familien der Welt hineingeboren – doch für ihre eigenen Kinder wählen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) bewusst einen anderen Weg - und begehen damit sogar einen Bruch gegen die Regeln!

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, im Umfeld der britischen Königsfamilie aufzuwachsen: permanentes Medieninteresse, öffentliche Erwartungen und ein Leben unter Beobachtung. Genau das wollen beide ihren Kindern so weit wie möglich ersparen.

Prinzessinnen leben schon lange privat

Beatrice lebt mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) und ihren Töchtern Sienna (4) und Athena (1) sowie Edos Sohn Christopher Woolf (9) ein bewusst abgeschirmtes Familienleben. Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank (39) ziehen ihre Söhne August (4) und Ernest (2) ebenfalls fernab des Rampenlichts groß.

Die Royals fiebern beim Pferderennen mit: Prinz William und Kate, Prinz Harry, Queen Elizabeth und Prinz-Gemahl Philip, Prinz Andrew und Sophie Wessex, Eugenie und Beatrice.

Kate und William fehlten: Königin Elizabeth II., Prinz Andrew, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, Prinzessin Anne und Sophie Wessex besuchten den Gottesdienst in der St. Georges Chapel.

Royalexperte Robert Jobson erklärt gegenüber Hello!: „Die Prinzessinnen von York wuchsen nah genug an der Monarchie auf, um zu verstehen, wie das System funktioniert – aber auch weit genug entfernt, um die Schwierigkeiten zu erkennen. Sie erziehen ihre Kinder auf ihre eigene Weise und geben ihnen damit Freiheit.“

Eine Seltenheit - Kaum Social Media

Ein zentraler Punkt ihres Erziehungsansatzes ist der Schutz der Privatsphäre. Während Beatrice vollständig auf Social Media verzichtet, teilt Eugenie nur vereinzelt private Einblicke – die Gesichter ihrer Kinder bleiben dabei konsequent verborgen. Selbst wenn Familienmitglieder wie Sarah Ferguson Bilder posten, sind die Kinder stets nur anonym zu sehen.

Keine Titel

Ein weiterer bewusster Bruch mit der Tradition: Keine royalen Titel für ihre Kinder. Weder Sienna und Athena Mapelli Mozzi noch August und Ernest Brooksbank tragen Adelstitel. Das bedeutet weniger öffentliche Aufmerksamkeit und vor allem weniger Verpflichtungen gegenüber der Krone. Jobson betont:

„Ohne Titel können sie der Last entgehen, öffentliche Persönlichkeiten zu sein – und einfach Kinder bleiben.“

Dass dieser Weg möglich ist, hängt auch mit der eigenen Rolle der Schwestern zusammen. Beatrice arbeitet in der Tech-Branche, Eugenie ist als Galerieleiterin in der Kunstwelt tätig. Beide gelten als nicht-arbeitende Royals mit eigenständigen Karrieren. Diese Unabhängigkeit wollen sie auch an die nächste Generation weitergeben.