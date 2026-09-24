Die Stars der französischen Mannschaft freuen sich auf das Teamchef-Debüt von Zinedine Zidane.

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Am Freitag feiert "ZZ" in der Nations League gegen die Türkei in Kocaeli sein Debüt als neuer Trainer der französischen Nationalmannschaft. Der 54-Jährige übernimmt die Équipe Tricolore nach knapp eineinhalb Jahrzehnten unter Didier Deschamps und findet ein eingespieltes Starensemble um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise vor, das keinen Umbruch benötigt.

Zidane auch im Training Klasse

Im Verbandszentrum Clairefontaine sorgt der dreifache Champions-League-Siegercoach von Real Madrid bereits für große Begeisterung. "Wir waren alle Fans von ihm, als wir Kinder waren", schwärmte etwa Bayern-Profi Dayot Upamecano. Auch im Training stellt "Zizou" seine unveränderte Klasse am Ball unter Beweis.

Heimdebüt gegen Italien

Für seine Traumrolle lehnte Zidane seit seinem Aus bei Real im Jahr 2021 sämtliche Klub-Angebote ab: "Für mich ist die Équipe de France das Einzige, das ich übernehmen wollte." Nach dem Auftakt in der Türkei und dem Auswärtsspiel am Montag in Belgien folgt am 2. Oktober im Stade de France gegen Italien sein emotionales Heimdebüt.

Ausgerechnet Italien! Gegen die Squadra Azzura spielte Zidane im Juli 2006 beim WM-Finale sein letztes Spiel. Es endete mit einem Platzverweis für Zidane und einer Niederlage.