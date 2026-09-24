So viel verdient David Alaba bei Udinese

Der Österreicher unterschrieb bei den Italienern einen Einjahresvertrag

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

David Alaba setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort. Österreichs Fußball-Teamkapitän unterschrieb am Donnerstag bei Udinese Calcio einen Einjahresvertrag bis 30. Juni 2027. Der 34-jährige Innenverteidiger war nach dem Ende seines Vertrags bei Real Madrid vereinslos und deshalb von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch nicht für die ersten Spiele der am (heutigen) Donnerstag beginnenden Nations League nominiert worden.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Ich habe in meiner Karriere viel erlebt und viel gewonnen, aber eines hat sich nicht geändert: Ich will wieder gewinnen. Ich will wieder im Wettkampf stehen. Und ich will wieder etwas Besonderes erreichen. Diese Mentalität bringe ich zu Udinese mit", erklärte Alaba. "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und habe mir selbst noch viel zu beweisen."

Gehalt enthüllt

Finanziell muss Alaba deutliche Abstriche machen. Bei Real Madrid soll Alaba zuletzt mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr verdient haben. In Udine bewegt sich sein Gehalt dagegen deutlich niedriger. Der bestbezahlte Spieler im Kader ist laut Calciomercato Nicolò Zaniolo mit rund 1,8 Millionen Euro netto pro Saison. Auch Alabas Fixgehalt soll sich in einer ähnlichen Größenordnung bewegen.

"Natürlich möchte ich meine Erfahrung in die Kabine einbringen, Verantwortung übernehmen und helfen, wo immer es geht, besonders den jüngeren Spielern. Ich komme aber nicht hierher, um nur der erfahrene Spieler im Team zu sein, und ich komme definitiv nicht, um meine Karriere hier zu beenden. Dafür bin ich noch zu ehrgeizig und glaube fest an meine Fähigkeiten auf dem Platz. Ich möchte mich weiterentwickeln, Woche für Woche in der Serie A Höchstleistungen bringen und etwas erreichen", betonte Alaba.