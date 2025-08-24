Alles zu oe24VIP
Simone Lugner, Beatrice Turin, Lydia Kelovitz
© Privat

Tennis-Party

Spiel, Satz und Sieg für Simone Lugner

24.08.25, 13:06
Der Centrecourt in Winzendorf verwandelte sich bei der Fete Blanche in Partyzone und Laufsteg

Es war ein hartes Duell im Tennisclub von Winzendorf, als sich Simone Lugner, Beatrice Turin und Lydia Kelovitz beim weißen Fest einfanden. Mittendrin auch Mr. Austria Christopher Dengg, der quasi den Coach des Damen-Trios gab.

© Privat

Vorteil Kelovitz - Am Programm stand ebenfalls ein Auftritt von "Wildsau" Lydia mit dem sie gemeinsam mit Miss Europe Bea ordentlich für Stimmung sorgte. Letztere zeigte auch bei der Feuershow ihre Entertainer-Qualitäten - und das ohne sich die Finger zu verbrennen.

© Privat

Vorteil Dengg - Unser Mister Austria war einmal mehr der Hahn im Korb und ließ in Winzendorf die Frauenherzen höher schlagen.

© Privat

Spiel, Satz und Sieg: Simone Lugner! Sie war der unangefochtene Star der Fete Blanche und posierte für unzählige Selfies und wagte sogar ein kleines Tänzchen. Nur das Singen überließ sie lieber Lydia und Bea...

