oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Laut Supercomputer

Nations-League-Hammer um das ÖFB-Team

SR
von
Ralf Rangnick gibt ein Interview bei einer Pressekonferenz vor Sponsorenwänden.
© GEPA pictures
Für Österreich geht es in der Nations League auch schon um die EM-Quali.
OE24 auf Google bevorzugen

Für Österreichs Fußball-Nationalteam fällt am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) der Startschuss zur neuen Nations-League-Auflage. Die ÖFB-Auswahl gilt in der Linzer Raiffeisen Arena gegen Israel als Favorit, muss aber in ihrem ersten Match seit dem Out im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien das Fehlen langjähriger Leistungsträger verkraften. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner und Konrad Laimer sind aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei.

Auch interessant

Laimer mit Blitz-Comeback vor Nations League

Löw schickt Warnung an Jürgen Klopp

Vertrags-Hammer um David Alaba (34) bei Udinese

Unabhängig von den prominenten Abwesenden sieht Teamchef Ralf Rangnick die gesamte Mannschaft in der Pflicht. "Wichtig ist, dass jeder auf dem Platz Verantwortung und Führung übernimmt. Wenn wir mit Schwarmintelligenz spielen wollen - und das ist Voraussetzung für unsere Spielweise -, dann müssen sich alle einbringen", erklärte der Deutsche am Mittwoch in Windischgarsten, wo die ÖFB-Auswahl ihre Vorbereitung absolvierte. "Unser Ziel ist der Aufstieg in Liga A und die Weiterentwicklung der Mannschaft."

Klarer Favorit

Ein gutes Abschneiden in der Nations League ist wichtig - bei der Einteilung der Töpfe für die EM-Quali-Auslosung am 6. Dezember in Belfast wird nämlich die aktuelle Liga-Zugehörigkeit in der Nations League als Basis herangezogen. Die zwölf Plätze in Topf eins sind für jenes Dutzend reserviert, das in der Herbstauflage der Nations League von den 16 Liga-A-Teams am besten abschneidet.

Nach diesem Schema geht es weiter, was bedeutet, dass die ÖFB-Auswahl in der Gruppe mit Irland, Israel und Kosovo zumindest Zweiter werden muss, um es in Topf zwei zu schaffen. In der jüngsten WM-Quali-Auslosung wurde Österreich noch aus Topf eins gezogen.

Laut Football Meets Data geht Österreich als großer Favorit in die Gruppe. Das ÖFB-Team schafft demnach zu 61 Prozent den Aufstieg in die Liga A. Es dürfte allerdings spannend werden: Zu 25 Prozent kommt Österreich laut Supercomputer nur auf Platz 3 oder 4 und landet damit in der EM-Quali in Lostopf 3.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Löw schickt Warnung an Jürgen Klopp

"Wir waren alle Fans von ihm"

Laimer mit Blitz-Comeback vor Nations League

Vertrags-Hammer um David Alaba (34) bei Udinese

Jetzt offiziell: Alaba wechselt zu Udinese

Bayern-Knall: Kane hat völlig andere Zukunftspläne

David Alaba auf geheimer Mission

Real-Knall um Lennart Karl (18)

Nations-League-Hammer um das ÖFB-Team

Stadion von Europacup-Finalist wird versteigert