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»Das ist unfassbar«

Alabas neue Trikotnummer sorgt für Star-Alarm bei Udinese

Ciao David Alaba! Der ÖFB-Kapitän ist nun Italiener.
© Instagram
David Alaba hat eine neue Nummer – und plötzlich steht Udinese im Mittelpunkt der Fußballwelt.
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Bei seiner Vorstellung präsentierte der ÖFB-Kapitän, der bei Udine einen Einjahresvertrag unterzeichnete, sein neues Trikot: Nach der 4 bei Real Madrid, der 27 beim FC Bayern und der 8 im Nationalteam trägt der 34-Jährige in Udine künftig die Nummer 5. Eine Premiere für Alaba im Profifußball.

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Doch die Rückennummer wurde schnell zur Nebensache. Denn unter dem Udinese-Post versammelte sich plötzlich das Who’s who der Fußballwelt: Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Luka Modrić und Marko Arnautović mischten sich unter die Gratulanten.

Die Udinese-Fans trauten ihren Augen kaum. Ein Anhänger brachte das Staunen auf den Punkt: "Dass Modrić, Mbappé, Bellingham & Co. einen Beitrag von Udinese kommentieren, ist unfassbar. Alaba machte es möglich."

Spieler mit den meisten Titel in der Serie A

Besonders herzlich meldete sich Ex-Real-Kollege Modrić zu Wort. Der Kroate, inzwischen beim AC Milan, schrieb seinem ehemaligen Real-Kollegen: "Willkommen in Italien Bruder. Wir sehen uns ❤️" Auch bei den Titeln hat Alaba seinen früheren Mitspieler inzwischen überholt. Der Österreicher kommt auf unglaubliche 35 Trophäen und ist damit der erfolgreichste Titelsammler der Serie A – noch vor Modrić mit 33.

Nach rund drei Monaten ohne Klub beginnt für Alaba nun ein neues Kapitel. Nach Bayern, Hoffenheim und Real Madrid geht es für den 117-fachen ÖFB-Teamspieler erstmals in die Serie A. Und lange müssen sich Alaba und Modrić auf ein Wiedersehen nicht gedulden: Am 25. Oktober trifft Udinese auf den AC Milan.

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