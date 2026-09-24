Peinliche Grimassen: Netz spottet über Angsthasen-Trump

US-Präsident Donald Trump wollte mit seinem persönlichen Empfang für den chinesischen Staatschef Xi Jinping pompöse Bilder erzeugen - stattdessen rief er Spott hervor.

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Tausende Internetnutzer teilten Videoaufnahmen, auf denen Trump am Mittwoch auf dem Militärflughafen Joint Base Andrews bei Washington beim Lärm durch den Überflug von Kampfjets gequält das Gesicht verzieht, während Xi völlig ungerührt neben ihm steht.

Zahlreiche Kommentare schrieben in Onlinenetzwerken außerdem, dass Trump bei Temperaturen von rund 18 Grad Celsius zum Mantel schwarze Handschuhe trug. Einige Nutzer mutmaßten, der 80-Jährige wolle damit blaue Flecken an den Händen kaschieren, mit denen er in der Vergangenheit zu sehen war.

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Auf Kritik stieß außerdem der rote Teppich, den Trump für Xi vor der Gangway des chinesischen Präsidentenfliegers ausrollen ließ. Der US-Präsident hofiere "den chinesischen Diktator Xi", hieß es im Nutzerkonto "Republicans against Trump" (Republikaner gegen Trump) auf X - ähnlich wie bereits den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem Gipfel in Alaska vor gut einem Jahr. "Anstatt für Arbeiter und Bauern zu kämpfen, ist Donald Trump damit beschäftigt, dem Präsidenten Chinas einen roten Teppich auszurollen", spottete die Senatorin Elizabeth Warren von der Demokratischen Partei.

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Andere mokierten sich, weil mehrere US-Soldaten in Paradeuniformen auf allen vieren gingen, um den roten Teppich mit den Händen so gut wie möglich zu glätten und von Staub zu befreien - während die chinesische Delegation aus dem Flieger dabei zuschaute. "Könnte man glatt für eine Parodie halten", schrieb ein Nutzer auf X. "Wir wissen, wer gerade einen neuen Kalten Krieg gewinnt: Xi WINping."

Dass der US-Präsident einen ausländischen Staats- oder Regierungschef persönlich am Flughafen empfängt, ist äußerst selten. Die Geste gilt als Zeichen der besonderen Ehrerbietung.