Model (25) zerstückelt im Kofferraum entdeckt

Ein grausamer Fund auf einem Rastplatz in Südfrankreich bringt eine Bluttat ans Licht: Zollbeamte entdecken in einem Auto die zerstückelte Leiche eines 25-jährigen brasilianischen Models. Am Steuer sitzt ihr Ex-Freund.

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Bei einer Zufallskontrolle am 21. September stoppten französische Zollbeamte das Fahrzeug in der Region Var nahe Brignoles. Im Kofferraum machen sie eine schreckliche Entdeckung: Die Leiche der jungen Frau liegt unter Plastikplanen und Kleidung, verpackt in Säcke.

Das Opfer wurde später von Gerichtsmedizinern identifiziert. Laut französischen und brasilianischen Medienberichten war der Körper grausam verstümmelt.

Der Wagen war rund 130 Kilometer von Nizza entfernt unterwegs. Dort hatte die 25-Jährige seit drei Jahren gelebt und als Model gearbeitet. Kurz vor ihrem Tod hatte eine Bekannte ihr Verschwinden gemeldet.

Mutter schrieb noch an Ex-Freund

Während die Ermittler bereits auf die Leiche gestoßen waren, wusste die Mutter der jungen Frau in Brasilien offenbar noch nichts von ihrem Tod. Am frühen Morgen des 21. September schrieb sie ihrem Ex-Partner verzweifelt: "Wo ist meine Tochter? Was ist mit ihr passiert?"

Zu diesem Zeitpunkt war die 25-Jährige bereits tot.

Ex-Freund festgenommen

Am Steuer des Wagens saß der ehemalige Partner des Models. Der 29-jährige Algerier wurde wegen Mordverdachts festgenommen und in Untersuchungshaft genommen.

Der Staatsanwalt von Nizza, Damien Martinelli, bestätigte die Festnahme am Mittwochabend gegenüber "Nice-Matin". Der Mann ist den Behörden demnach bereits bekannt, unter anderem wegen Drogenhandels.

Die Ermittler versuchen nun zu klären, wie die junge Frau starb und was genau vor der Fahrt auf der A8 passiert ist.

Wohnung des Models durchsucht

Auch die Wohnung des Opfers in der Rue Lenval in Nizza wurde von der Polizei durchsucht. Die Tür wurde im Zuge der laufenden Mordermittlungen versiegelt.

Noch ist der genaue Ablauf der Tat nicht geklärt. Die Ermittlungen gegen den Ex-Freund laufen.