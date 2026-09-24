oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

"Zunehmendes Risiko"

EU-Land warnt vor Putin-Angriff auf NATO

Ein Mann im Anzug sitzt an einem Tisch mit russischen Flaggen im Hintergrund.
© EPA
Der dänische Geheimdienst sieht ein wachsendes Risiko.
OE24 auf Google bevorzugen

Der dänische Geheimdienst sieht eine zunehmende Gefahr eines russischen Angriffs auf einen NATO-Staat - aber ein Einmarsch in einen Mitgliedstaat in den kommenden Monaten sei "höchst unwahrscheinlich". "Es gibt ein geringes, aber wachsendes Risiko, dass Russland einen begrenzten militärischen Angriff gegen ein oder mehrere NATO-Länder an der Grenze zu Russland ausführen wird", sagte der Leiter des Auslands- und Militärnachrichtendienstes FE, Thomas Ahrenkiel, am Donnerstag.

Auch interessant

Selenskyj: Putin ist "Patient Null" der Kriegstreiberei

USA laden Putin zu G20-Gipfel nach Miami ein

Lawrow plant Treffen mit Rubio in New York

"Können es nicht ausschließen"

Es sei jedoch "höchst unwahrscheinlich", dass Russland Interesse habe, in einen Mitgliedstaat des transatlantischen Verteidigungsbündnisses einzumarschieren, sagte Ahrenkiel. "Aber wir können es nicht ausschließen", fügte er hinzu. Ahrenkiel äußerte sich bei der Präsentation einer aktualisierten Einschätzung des dänischen Geheimdienstes zu von Russland ausgehenden Gefahren.

Ein Mann im Anzug sitzt an einem Tisch vor einer russischen Flagge in einem holzgetäfelten Raum.
© APA/AFP/POOL/VYACHESLAV PROKOFYE

Einen begrenzten militärischen Angriff auf einen NATO-Staat inmitten des Ukraine-Kriegs könnte Russland nach FE-Angaben ausführen, um die europäischen Staaten dazu zu bringen, ihre militärischen Ressourcen umzulenken. Dies wäre nach den Worten Ahrenkiels ein "verzweifelter Schritt Russlands", der ebenso wie verstärkte hybride Angriffe "möglicherweise in den kommenden Monaten stattfinden" könnte.

Die militärischen Vorbereitungen auf Seiten Russlands würden allerdings "mehrere Monate Vorbereitung" erfordern, sagte Ahrenkiel. Sie wären demnach "schwer zu verheimlichen".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Umfrage-Beben um Giorgia Meloni

Autor: "Karina kennt das Buch!"

Wer das postet, verliert Follower

Model zerstückelt in Kofferraum gefunden

Genial: 3D-Drucker soll zerstörte Riffe retten

Niederlagen für ICE-Spitzenduo Graz und Fehervar

Falsche Leiche im Sarg: Fremde Tote trug Kleid der Mutter

ESC-Show: Sampson kopiert Conchita

Paolini kracht im Sensations-Finale von Wimbledon auf Krejcikova

EU-Land warnt vor Putin-Angriff auf NATO