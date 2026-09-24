Model zerstückelt in Kofferraum gefunden

Ein grausamer Fund auf einer französischen Autobahn hat einen Mordfall ans Licht gebracht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei einer Kontrolle auf der A8 entdeckten Zollbeamte im Kofferraum eines Autos die Leiche der 25-jährigen Brasilianerin Larissa S. Der Körper der jungen Frau war laut Medienberichten zerstückelt und in Säcke verpackt. Darüber lagen Plastikplanen und Kleidung.

Am Steuer des Wagens saß der 29-jährige Ex-Freund des Models. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich inzwischen wegen des Verdachts auf Mord in Untersuchungshaft. Die Kontrolle erfolgte am 21. September in der Region Var nahe Brignoles, rund 130 Kilometer von Nizza entfernt.

© Instagram

Larissa S. lebte seit etwa drei Jahren in Nizza und arbeitete dort als Model. Kurz vor ihrem Tod war ihr Verschwinden von einer Bekannten gemeldet worden. Auch die Mutter der 25-Jährigen hatte aus Brasilien Kontakt zu ihrem früheren Partner aufgenommen und nach dem Verbleib ihrer Tochter gefragt.

Der Tatverdächtige ist den Behörden bereits bekannt. Medienberichten zufolge soll er unter anderem wegen Drogenhandels polizeilich aufgefallen sein. Die Ermittler versuchen nun, die genauen Hintergründe des Falls zu klären. Die Wohnung des Opfers in Nizza wurde durchsucht und versiegelt. Auch die genaue Todesursache und der Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.