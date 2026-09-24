oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Horror-Tat

Model zerstückelt in Kofferraum gefunden

Frau mit langen dunklen Haaren sitzt vor einem Regal, ihr Gesicht ist verpixelt.
© Instagram
Ein grausamer Fund auf einer französischen Autobahn hat einen Mordfall ans Licht gebracht.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einer Kontrolle auf der A8 entdeckten Zollbeamte im Kofferraum eines Autos die Leiche der 25-jährigen Brasilianerin Larissa S. Der Körper der jungen Frau war laut Medienberichten zerstückelt und in Säcke verpackt. Darüber lagen Plastikplanen und Kleidung.

Auch interessant

Neuer XXL-Flug landet ohne Tankstopp in New York

Selenskyj flucht bei Frage zu Moskau-Reise

Russen-Schock: So will Putin jetzt Europa angreifen

Am Steuer des Wagens saß der 29-jährige Ex-Freund des Models. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich inzwischen wegen des Verdachts auf Mord in Untersuchungshaft. Die Kontrolle erfolgte am 21. September in der Region Var nahe Brignoles, rund 130 Kilometer von Nizza entfernt.

Frau mit langem Haar vor beleuchtetem Eiffelturm bei Nacht.
© Instagram

Larissa S. lebte seit etwa drei Jahren in Nizza und arbeitete dort als Model. Kurz vor ihrem Tod war ihr Verschwinden von einer Bekannten gemeldet worden. Auch die Mutter der 25-Jährigen hatte aus Brasilien Kontakt zu ihrem früheren Partner aufgenommen und nach dem Verbleib ihrer Tochter gefragt.

Der Tatverdächtige ist den Behörden bereits bekannt. Medienberichten zufolge soll er unter anderem wegen Drogenhandels polizeilich aufgefallen sein. Die Ermittler versuchen nun, die genauen Hintergründe des Falls zu klären. Die Wohnung des Opfers in Nizza wurde durchsucht und versiegelt. Auch die genaue Todesursache und der Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Genial: 3D-Drucker soll zerstörte Riffe retten

Uhren-Coup: Diebe kamen über Loch im Keller

Katzian wird ÖGB-Präsident, Anderl AK-Chefin

Neuer XXL-Flug landet ohne Tankstopp in New York

Falsche Leiche im Sarg: Fremde Tote trug Kleid der Mutter

Grazer versuchte Küchenbrand zu löschen – verletzt

Model zerstückelt in Kofferraum gefunden

Putin bombardiert EU-Gebäude in Kiew

Frankreich-Coach Deschamps will Mbappé-Reißleine ziehen

Erster Parteitag unter Premier Brown