Russen-Schock: So will Putin jetzt Europa angreifen

Russland bereitet sich offenbar auf neue Drohnenangriffe in Europa vor. Dieses Mal könnten Mittelmeerländer wie Italien, Frankreich und Spanien ins Visier genommen werden, berichtete die spanische Tageszeitung El Mundo.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Demnach haben US-Geheimdienste Informationen über Pläne des Kremls für eine mögliche Eskalation gesammelt und diese mit mehreren europäischen Regierungen geteilt.

"Sie werden Drohnen einsetzen, die vom Meer aus gestartet und in Containern versteckt werden; das ist überhaupt nicht schwierig", erklärte eine Quelle aus dem Umfeld des litauischen Verteidigungsministeriums. Die litauischen Behörden kennen dem Bericht zufolge den Drohnentyp, den Russland gegen Spanien, Frankreich oder Italien einsetzen könnte. Es soll sich um eine Gerbera handeln: etwa zwei Meter lang, mit einer Spannweite von 2,5 Metern, einem Gewicht von bis zu 18 Kilogramm, einer Geschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde und einer angegebenen Reichweite von 600 Kilometern.

Regierungen von Italien, Spanien und Frankreich informiert

Ein Handelsschiff könnte mehrere dieser Drohnen transportieren, die wesentlich einfacher gestartet werden könnten als eine Shahed- oder Geran-Drohne. Aus einer Entfernung von 200 bis 300 Kilometern vor der Küste würde der Flug je nach tatsächlicher Geschwindigkeit etwa eine Stunde und 15 Minuten bis zwei Stunden dauern. Die kleine Sprengladung von 4 bis 5 Kilogramm reiche zwar nicht aus, um ein großes Bauwerk zu zerstören, könnte aber einen Brand auslösen, ungeschützte Ausrüstung beschädigen oder vorübergehend einen Hafen oder Flughafen lahmlegen. Nach der von El Mundo veröffentlichten Karte läge demnach fast ganz Italien - mit Ausnahme des Nordostens - innerhalb der möglichen Reichweite.

© EPA

Litauen und andere Länder sollen von diesen Informationen kurz nach der mysteriösen Moskau-Reise des CIA-Direktors John Ratcliffe am 25. August erfahren haben. Quellen, die mit der Warnung vertraut sind, zufolge wurden auch die Regierungen Spaniens, Frankreichs und Italiens darüber informiert, dass Russland möglicherweise eine Drohnenoperation gegen eines dieser Länder vorbereite.