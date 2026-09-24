Höchste Warnstufe beim Ätna – riesige Rauchwolke

An den Gipfelkratern des Ätna herrscht derzeit intensive Aktivität mit Ascheausstoß.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Asche wird in süd-südöstlicher Richtung verweht und bildet eine Eruptionswolke, die eine Höhe von vier Kilometern erreicht hat. Das Phänomen wird vom italienischen Institut für Geologie und Vulkanologie überwacht. Das Institut hat eine VONA-Warnung (Volcano Observatory Notice for Aviation) der Farbe Rot herausgegeben - die höchste von vier Alarmstufen für den Flugverkehr.

Das vulkanische Tremor-Niveau, ein Messwert für die Energie des aufsteigenden Magmas im Vulkan, liegt derzeit im mittleren bis niedrigen Bereich. Die derzeitige Eruptionsphase des Ätna hat bisher keine Auswirkungen auf den Betrieb des internationalen Flughafens "Vincenzo Bellini" in Catania.

Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätnas war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für erhebliche Probleme für die Passagiere gesorgt. Auch Mitte September musste der Flughafen wegen des Ätna-Ausbruchs zwei Tage lang geschlossen bleiben.