Tierquäler gesucht: Zwei tote Katzen in Müllsack entdeckt

Die beiden toten Tiere sind in einem Gebüsch gefunden worden.

Eine schreckliche Entdeckung wurde in der Nacht auf Montag in Ebbs, Bezirk Kufstein, gemacht. Dort hat ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Müllsack im Gebüsch zwischen einem Fußgängerweg und einem Schotterweg entlang der Wildbichler Straße gemacht.

Die Tiere wiesen keine äußeren Verletzungen auf. Deshalb kann laut Polizei ein Ertränken der Katzen nicht ausgeschlossen werden.

Eine tote schwarze Katze war gechippt, die andere hatte oranges Fell mit einem Tabbymuster und einem verkürzten Schwanz. Es wird ermittelt.